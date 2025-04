Het is bijna tijd voor de zesde race van het seizoen, wanneer het Formule 1-circus neerstrijkt in Miami voor de Grand Prix van Miami. Zoals gebruikelijk is het eerst tijd voor de persconferenties op donderdag en het schema is inmiddels bekend.

Dat de FIA graag blijft wisselen met de opzet van de persconferenties, is de afgelopen jaren inmiddels wel duidelijk geworden. Vorig seizoen besloot men om één van de twee coureurspersconferenties te laten vervallen. De rest van de coureurs verschenen op de mediadag voor de zogeheten 'TV pen' en in de hospitalities van de teams om daar antwoorden op vragen te geven van de aanwezige journalisten. Op vrijdag was vervolgens nog een soortgelijke persconferentie met vier teambazen of andere afgevaardigden van het team. Even later heeft men het na de zomerstop opnieuw over een andere boeg gegooid: de twee persconferenties keerden terug, maar dan slechts met drie coureurs in plaats van vijf. Op die voet zijn we ook in 2025 weer verder gegaan.

Verstappen afwezig, spektakel bij teambazen?

In Miami bevinden we ons niet in dezelfde tijdzone als Nederland, daar het in Miami zes uur eerder is dan hier, en dus is de eerste persconferentie om 19:30 uur Nederlandse tijd op de donderdag. Nummer twee is een half uurtje later. Tijdens de eerste sessie horen we Pierre Gasly, Lando Norris en Yuki Tsunoda aan het woord. In sessie twee, die dus om 20:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, zijn Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg en George Russell van de partij. Max Verstappen is dus dit weekend niet in de perszaal aanwezig. Nog een ander interessant feitje: Christian Horner en Toto Wolff schuiven gezamenlijk met Oliver Oakes aan in de teambazenpersconferentie op vrijdag. Dat belooft, zoals we gewend zijn van Horner en Wolff, spektakel.

Persconferenties

Donderdag 13:30 uur Pierre Gasly Alpine Lando Norris McLaren Yuki Tsunoda Red Bull

Donderdag 14:00 uur Lewis Hamilton Ferrari Nico Hülkenberg Sauber George Russell Mercedes

Vrijdag 14:30 uur Oliver Oakes Alpine Christian Horner Red Bull Toto Wolff Mercedes

