De geruchten rondom de mogelijke terugkeer van Franco Colapinto naar F1 zijn weer aangewakkerd. In gesprek met Eduardo Feinmann op de Argentijnse nieuwszender A24, maakte Horacio Marin, CEO van sponsor YPF, een opvallende opmerking over de kans dat Colapinto al in actie gaat komen tijdens de GP van Emilia Romagna als vervanger van Jack Doohan.

De vrij stellige uitspraak dat dit "in Imola" al zal gebeuren kwam na de uitzending naar buiten en zorgde voor nog meer speculatie over de toekomst van de Australiër en de Argentijn. Colapinto, momenteel reservecoureur van Alpine, zou volgens de geruchten Jack Doohan kunnen vervangen. Doohan maakte dit seizoen zijn debuut, maar heeft in de eerste vijf races nog geen punten weten te scoren. Alpine zelf is ook wisselvallig geweest, met alleen Pierre Gasly die punten heeft gepakt in Bahrein. Ondanks de druk op Doohan, heeft teambaas Oli Oakes al meerdere keren laten merken tevreden te zijn over de vooruitgang die de Australiër boekt. Vooral na de race in Saoedi-Arabië was Oakes lovend over Doohan.

Colapinto geruchten

Marin heeft nu richting de Grand Prix in Imola dus de geruchten omtrent de mogelijke terugkeer van Colapinto weer aangewakkerd met zijn uitspraak waarin hij per ongeluk Imola noemt. Met nog negen races te gaan voor de zomerstop, is de toekomst van Colapinto in F1 nog steeds onduidelijk. De geruchten worden echter wel steeds groter, terwijl Doohan blijft vechten voor zijn plek. De komende weken gaan cruciaal worden voor zowel Colapinto als Doohan, met de race in Imola wellicht dus wel de race waarin het gaat gebeuren.

Oakes over Doohan

Oakes liet zelf eerder niet doorschemeren dat er een wissel in aantocht is. "Hij heeft dit weekend [in Djedda] goed werk geleverd," zegt Oakes over Doohan. Of Colapinto daadwerkelijk de voorkeur gaat krijgen, is dus nog maar de vraag. Alpine heeft met Paul Aron ook nog een reservecoureur, die onlangs indruk maakte tijdens een testdag in Monza. Eerder werd via geruchten ook al gesteld dat Alpine hem juist nu tot de zomer de kans zou geven, maar volgens de sponsor van Colapinto is hier dus geen spraken van. In Miami zal Doohan in ieder geval nog in actie komen.

