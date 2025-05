Enkele weken geleden kwam Dr. Helmut Marko met een plotselinge vervanger voor hem op de proppen: niemand minder dan Sebastian Vettel zou volgens de Oostenrijker zijn ideale opvolger zijn, mocht hij ermee stoppen. De Duitser zelf reageert nu voor het eerst op dat bericht.

De Oostenrijker, die al jaren een belangrijke rol speelt bij Red Bull, ziet in de viervoudig wereldkampioen een geschikte kandidaat om zijn taken over te nemen wanneer hij besluit te stoppen. De 82-jarige adviseur zei dat Vettel de ideale opvolger zou zijn, gezien zijn uitgebreide ervaring in de Formule 1 en zijn betrokkenheid bij motorsportprojecten. De Duitser, die zijn kampioenschappen met Red Bull tussen 2010 en 2013 behaalde, richt zich sinds zijn pensioen in 2022 op sociale en milieuvriendelijke initiatieven.

Marko wil Vettel

Marko liet destijds weten: "Ik denk dat hij de ideale kandidaat zou zijn om mijn opvolger te worden. Het is duidelijk dat je het op een gegeven moment niet meer kunt doen, mede vanwege je leeftijd. Want die reisverplichtingen zijn niet niks," zo verwees hij naar het vele reizen. Marko ziet het wel zitten. "Natuurlijk zou het geweldig zijn als iemand als Sebastian het zou kunnen overnemen. Aan de ene kant heb je het juniorprogramma; hij werkt hier al met meisjes in de karts in Saoedi-Arabië. Aan de andere kant is er natuurlijk het sterke strategische leiderschap van zijn Formule 1-team."

Eén Helmut

Vettel reageert nu tegenover de Backstage Boxengasse-podcast op de woorden van Marko: "Ik denk dat er maar één Helmut is. Dat is Helmuts rol", zo zegt hij. "Hij groeide ook op in de motorsport, in een totaal ander tijdperk, maar in wezen draait het wiel nog steeds op dezelfde manier. Het is nog steeds een beetje hetzelfde als hoe het was. Ik weet het niet over heel lang geleden, maar tegenover toen is er natuurlijk wel een hoop veranderd." Ondanks de mooie woorden van Marko, geniet de voormalig Red Bull-coureur op dit moment toch vooral van zijn tijd met zijn gezin. Zijn kinderen hebben hem zelfs gevraagd om niet meer te gaan racen, omdat ze het zo fijn vinden dat hij thuis is. "Mijn kinderen vertelden me dat ik niet meer mag racen omdat ze het zo leuk vinden dat ik er ben", zo besluit Vettel lachend.