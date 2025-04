Franz Tost is vol lof over Max Verstappen en zijn ongekende talent in de Formule 1. In gesprek met F1-Insider stelt Tost dat de Nederlander met elk team kan winnen, wat hem ook een van de meest gewilde coureurs in de sport maakt.

Tost stelt dat de Limburger niet alleen snel is, maar ook mentaal top. Volgens de voormalig AlphaTauri-teambaas is Verstappen drie tienden van een seconde per ronde sneller dan zijn concurrenten, waardoor hij ook een aantrekkelijke optie is voor elk team. Tost ziet Aston Martin als een mogelijke bestemming voor de viervoudig wereldkampioen als hij ooit Red Bull verlaat, onder meer vanwege de technische kennis van mensen als Adrian Newey en Andy Cowell. Het sluit aan bij de recente speculaties over de toekomst van Verstappen, die ook Aston Martin als een logische keuze zien mocht hij ooit zijn biezen bij Red Bull pakken.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen met tractor

In het interview met F1-Insider zegt Tost onder meer het volgende: "Max is in staat om met elk team te winnen, zelfs met een tractor. Max is een heel bijzondere coureur die in de eerste plaats superieur is aan de anderen qua natuurlijke snelheid. Ten tweede is hij mentaal zo sterk dat hij zijn bovennatuurlijke talent op het beslissende moment kan inzetten. Dat maakt hem zo superieur. Maar eerst komt Red Bull met een grote update naar Imola om de auto aanzienlijk te verbeteren. Laten we hopen voor Red Bull dat dit werkt. Eén ding is zeker: Max zit in een positie waarin hij zelf een team kan kiezen. Ik denk dat iedereen hem graag zou willen contracteren omdat hij drie tienden per ronde sneller is dan de rest. Dat is een groot voordeel."

Toekomst F1

Tost vervolgt: "We zullen zien welk team er uiteindelijk overblijft. Momenteel is hij nog coureur bij Red Bull en heeft daar een langlopend contract. Nu hangt het ervan af of hij zich aan dit contract houdt of niet. Als hij zou weg zou gaan, zijn er andere teams voor hem. Mercedes staat op de eerste plaats, maar Aston Martin zou ook interessant voor hem kunnen zijn." De voormalig teamchef legt dat uit: "Mercedes presteert uitstekend. Uiteraard moet Mercedes erover nadenken of ze Max wil contracteren, aangezien George Russell op dit moment goed presteert. Uiteindelijk moet Toto Wolff de beslissing nemen. Aston Martin is mijn persoonlijke favoriet. De reden: ik geloof dat Aston het team van de toekomst is. Ze haalden een aantal hele goede mensen binnen, waaronder Adrian Newey en Andy Cowell. Voor mij is Newey de beste technicus in de paddock en hij heeft ontzettend veel ervaring."