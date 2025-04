Red Bull toont FIA nieuwe beelden incident, Piastri krijgt complimenten van Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De clash tussen Max Verstappen en Oscar Piastri bij de start van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië werd uiteraard ook op de maandag na de race veel besproken. Christian Horner heeft nieuwe onboardbeelden laten zien van het incident en de Red Bull-teambaas wil de stewards hier ook mee confronteren. Verstappen zelf was nog altijd woedend en legde uit waarom hij juist probeerde zijn mond erover te houden. George Russell laat ondertussen weten dat hij niet verbaasd is dat Verstappen een tijdstraf aan zijn broek kreeg. Verder heeft Verstappen wel complimenten voor hoe Piastri het doet, laat Mercedes-teambaas Toto Wolff zich uit over de power units van 2026 en lanceert de FIA een verklaring over een ander controversieel incident in Djedda.

Horner stapt richting FIA met nieuwe beelden van incident tussen Verstappen en Piastri

Red Bull-teambaas Christian Horner wil nieuwe beelden van het incident in de eerste ronde tussen Max Verstappen en Oscar Piastri voorleggen aan de FIA. De teambaas legt bij PlanetF1 uit dat hij niet verwacht dat de straf alsnog wordt teruggedraaid en dat het zeker niet gezien moet worden als een aanvraag voor een right of review (protest), maar Horner begrijpt simpelweg niet hoe de stewards tot hun beslissing zijn gekomen. "Alles moet objectief en los van elkaar worden bekeken, en dit is echt een marginale beslissing. Ik denk dat de stewards, uiteraard... we hebben na de race met ze gesproken, en zij vonden het een duidelijke overtreding. Het probleem is dat als wij protest zouden aantekenen, ze waarschijnlijk bij hun besluit blijven", legt Horner uit. Wel wil hij de stewards confronteren met beelden die zij waarschijnlijk nog niet hebben gezien. Lees hier het hele artikel over Red Bull-teambaas Christian Horner die met 'nieuw bewijs' komt voor de stewards.

Woeste Max Verstappen haalt snoeihard uit: "Mensen kunnen de waarheid niet aan"

Na afloop van de Grand Prix werd er veel gesproken over de discutabele tijdstraf van Max Verstappen na het incident met Oscar Piastri. De Nederlander kwam uiterst gefrusteerd voor de camera: ijskoud en zonder emoties. In een interview met de media liet hij blijken dat hij zeer gefrustreerd is over de 'onzin' die in de media en op het internet wordt gezet over hem. "Nee, dit heeft gewoon te maken met social media in algemene zin en hoe de wereld in elkaar steekt", reageerde de Red Bull-coureur op de vraag of hij het allemaal nog wel leuk vond. "Ik praat liever niet. Soms kunnen je woorden verdraaid worden of vatten mensen het op een andere manier op." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die woest is na de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Verstappen looft Piastri: 'Presteert wanneer het moet en maakt weinig fouten'

Max Verstappen kijkt nog altijd zijn ogen uit als hij de groei van Oscar Piastri beschrijft. De Australiër zit pas in zijn derde jaar in de Formule 1, maar is na de Grand Prix van Saoedi-Arabië de nieuwe leider in het kampioenschap. "Ik geloof dat ik het al eerder heb gezegd. Mensen vergeten soms een beetje - vorig jaar was pas zijn tweede seizoen. Nu zit hij in zijn derde jaar, en hij is erg solide," opent Verstappen. Van Piastri wordt gezegd dat hij een koele kikker is, en dat beaamt de viervoudig wereldkampioen. "Hij is heel rustig in zijn benadering, en dat waardeer ik. Dat zie je ook terug op de baan. Hij presteert wanneer het moet, maakt nauwelijks fouten en dat is precies wat je nodig hebt als je voor een kampioenschap wilt strijden." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die complimenten heeft voor Oscar Piastri.

Wolff ziet niets in wijzigen motorreglement 2026, waar Red Bull voorstander van is

Mercedes-teambaas Toto Wolff is geen voorstander van het wijzigen van het motorreglement dat in 2026 van kracht wordt. De F1-commissie gaat binnenkort met de teams in gesprek om de verhoudingen tussen de verbrandingsmotor en de accu aan te passen, maar Wolff laat bij Motorsport.com weten daar geen voorstander van te zijn. "Het lezen van de agenda van de Formule 1-commissie is bijna net zo hilarisch als het lezen van sommige reacties die ik op Twitter zie over de Amerikaanse politiek. Ik wil onszelf echt beschermen en geen commentaar geven, maar het is een grap. Een week geleden was er nog een motorvergadering, en nu staan dit soort zaken alweer op de agenda." Lees hier het hele artikel over mogelijke aanpassingen aan het motorreglement voor 2026.

FIA komt met verklaring in Saoedi-Arabië na "ongelooflijke grap" van een straf voor Lawson

Max Verstappen was niet de enige coureur om een tijdstraf te krijgen tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Zijn voormalige teamgenoot Liam Lawson moest eveneens geloven aan een controversieel besluit van de stewards. Nieuwe onboardbeelden en een verklaring van de FIA laten zien hoe de penalty tot stand is gekomen. Jack Doohan had tijdens de safety car-periode aan het begin al een pitstop gemaakt en dus had Lawson na zijn stop een groot voordeel op nieuwere banden. De Racing Bulls-coureur ging gemakkelijk langs de Alpine op het start-finishgedeelte. Hij had al een gat geslagen voor de remzone, maar daar ging hij te laat in de ankers. Lawson kwam eventjes buiten de witte lijnen terecht, maar ging netjes terug de baan op en sneed de chicane niet af. Geen probleem, zou je zeggen, maar de stewards waren het daar niet mee eens. Lees hier het hele artikel over de verklaring van de FIA betreffende een straf voor Liam Lawson.

Russell "totaal niet" verrast door straf voor Verstappen: "Dat hij de plek niet meteen teruggaf..."

George Russell zag het veelbesproken incident tussen Oscar Piastri en Max Verstappen recht voor zijn neus gebeuren. Na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië had hij zijn oordeel daar al over klaarliggen. "Nee, dat klopt", reageerde Russell bij Viaplay, nadat hem eerst was gevraagd of de snelheid er inderdaad niet in zat op de zondagavond in Djedda. "Ik was vanaf het begin zo hard aan het pushen. Ik probeerde bij de voorste twee te blijven, maar ik voelde aan de [medium] banden dat ik aan het glijden was en dat ik de grip niet had." De rest van de aanwezige media vroeg hem vervolgens of hij verrast was door de straf van Verstappen. "Nee, totaal niet." Lees hier het hele artikel over de mening van George Russell over het controversiële incident tussen Max Verstappen en Oscar Piastri.

