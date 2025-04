Red Bull-teambaas Christian Horner wil nieuwe beelden van het incident in de eerste ronde tussen Max Verstappen en Oscar Piastri voorleggen aan de FIA. De teambaas legt bij PlanetF1 uit dat hij niet verwacht dat de straf alsnog wordt teruggedraaid en dat het zeker niet gezien moet worden als een aanvraag voor een right of review (protest), maar Horner begrijpt simpelweg niet hoe de stewards tot hun beslissing zijn gekomen.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft een nieuwe klassementsleider opgeleverd in de persoon van Piastri. De Australiër vertrok zondagavond vanaf P2, terwijl polesitter Verstappen een wat moeizame start kende met veel wheelspin. Hierdoor kwamen de twee elkaar tegen in de eerste bocht: Piastri koos voor de binnenkant, Verstappen zat aan de buitenkant. Volgens de stewards was de bocht echter van de Australiër, en werd Verstappen naar buiten gedwongen. Via de uitloopstrook behield de Nederlander de koppositie, maar daarvoor kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden, waardoor P2 het maximaal haalbare werd.

Nieuwe beelden voorleggen aan de FIA

Horner ziet geen heil in het indienen van een protest tegen de beslissing van de stewards, maar wil wel meer duidelijkheid over wat er nu precies is toegestaan in de eerste bocht van de eerste ronde. "Alles moet objectief en los van elkaar worden bekeken, en dit is echt een marginale beslissing. Ik denk dat de stewards, uiteraard... we hebben na de race met ze gesproken, en zij vonden het een duidelijke overtreding. Het probleem is dat als wij protest zouden aantekenen, ze waarschijnlijk bij hun besluit blijven," legt Horner uit. Wel wil hij de stewards confronteren met beelden die zij waarschijnlijk nog niet hebben gezien: "We zullen ze vragen om de onboard-beelden te bekijken die op dat moment niet beschikbaar waren. Maar ja, dat is hoe het nu eenmaal is."

'Let them race'-regels zijn overboord gegooid

De teambaas licht verder toe hoe hij naar het incident kijkt: "Als je daarnaar kijkt, snap ik niet hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. Ze zijn allebei met dezelfde snelheid de bocht in gegaan. Oscar is diep de bocht in geschoten. Max kan op dat moment niet zomaar verdwijnen. Misschien moeten deze regels opnieuw worden bekeken. Ik weet niet wat er gebeurd is met 'laat ze racen' in de eerste ronde. Dat lijkt te zijn losgelaten."

