Verstappen op pole in Melbourne, Marko haalt excuses van Pérez onderuit | GPFans Recap

Zaterdag 1 april 2023 21:46

In onze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zaterdag stond vanzelfsprekend volledig in het teken van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië in Melbourne en het was uiteindelijk Max Verstappen die er met de felbegeerde pole position vandoor wist te gaan. Aan de andere kant van de Red Bull-garage was de stemming echter compleet het tegenovergestelde, want Sergio Pérez hing zijn RB19 in de muur en moet zodoende vanaf achteraan starten. De Mexicaan schoof de schuld af op auto, maar volgens Helmut Marko was het gewoon een fout van de coureur zelf. Dat en meer komt allemaal terug in de GPFans Recap van zaterdag 1 april, geen grap.

Verstappen klasse apart tijdens kwalificatie in Australië, blijft Russell en Hamilton voor

Max Verstappen heeft pole position voor de Grand Prix van Australië weten te veroveren op de vroege zaterdagochtend. De Nederlander bleef George Russell en Lewis Hamilton voor en mag zo zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd vanaf P1 beginnen aan de derde race van 2023.Voorafgaand aan de kwalificatie hadden Verstappen (VT1 en VT3) en Fernando Alonso (VT2) de trainingen in Melbourne op hun naam geschreven. Rondom de kwalificatie was er veel onzekerheid over het weer. Sommige weerberichten zeiden dat de kans op regen minimaal was, terwijl de FIA zelf aangaf dat er 90% kans op regen was en de kans het grootste was tijdens Q3. Met deze kennis begonnen de coureurs zaterdag om 07:00 uur Nederlandse tijd aan de kwalificatie in Melbourne. Hele artikel lezen? Klik hier!

Pérez ondanks overtreden 107% regel in actie tijdens Grand Prix van Australië

Sergio Pérez kon zaterdag Q1 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië niet afmaken nadat hij naast de baan terechtkwam en vast kwam te staan in de grindbak. Mede daardoor bleef hij niet binnen de 107% regel die nodig is om te mogen starten aan de race. Desondanks heeft de FIA het verzoek van Red Bull Racing om de Mexicaan toch te laten starten aan de race, goedgekeurd. Dit is omdat Pérez volgens de FIA tijdens de vrijdag en zaterdag al genoeg heeft laten zien qua snelheid om te kunnen concluderen dat de tijd die hij tijdens Q1 noteerde niet representatief is. Daardoor mag de Mexicaan dus gewoon aan de race beginnen, vanaf de grid. Het is inmiddels vrij normaal dat dit de gang van zaken is vanuit de FIA. Zelden mag een coureur niet starten als er een overtreding van deze regel is.Hele artikel lezen? Klik hier!

Horner verklaart uitvalbeurt Pérez: "Vermoeden een probleem met de motorafstelling"

Volgens Christian Horner kampte Sergio Pérez tijdens de kwalificatie met een probleem met de motorafstelling, waardoor hij zich uiteindelijk niet kon kwalificeren. De teambaas snapt hoe frustrerend het is, maar benadrukt dat hij alle vertrouwen heeft in zijn coureur. Pérez kwam tijdens de derde vrije training op zaterdag al meermaals naast de baan terecht. In de openingsfase van de eerste kwalificatiesessie ging het echter weer mis. De Mexicaan was bezig met zijn eerste getimede ronde, toen hij naast de baan belandde. Hij kon een botsing met de muur nog net voorkomen, maar kwam vervolgens vast te zitten in de grindbak. Hele artikel lezen? Klik hier!

Alonso sneert naar Mercedes: 'Ze doen net alsof ze niet goed genoeg zijn voor Q3'

Het team van Mercedes zette zaterdagochtend een uitstekende prestatie neer toen de plekken twee en drie achter Max Verstappen veilig werden gesteld tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Fernando Alonso is niet verbaasd en denkt dat Mercedes zich een stuk minder voordoet dan ze daadwerkelijk zijn. Hele artikel lezen? Klik hier!

Marko wil niks weten van mankement Pérez: "Het was glad en hij verkeek zich"

Hoewel Sergio Pérez na afloop van de dramatisch verlopen kwalificatie in Melbourne nog beschermd werd door Christian Horner door te zeggen dat er vermoedelijk problemen waren met de motorafstelling, wil adviseur Helmut Marko daar weinig van weten. De Oostenrijker stelt dat er niks aan de hand was met de bolide.Hele artikel lezen? Klik hier!