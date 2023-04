Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 1 april 2023 12:35 - Laatste update: 15:19

Volgens Christian Horner kampte Sergio Pérez tijdens de kwalificatie met een probleem met de motorafstelling, waardoor hij zich uiteindelijk niet kon kwalificeren. De teambaas snapt hoe frustrerend het is, maar benadrukt dat hij alle vertrouwen heeft in zijn coureur.

Pérez kwam tijdens de derde vrije training op zaterdag al meermaals naast de baan terecht. In de openingsfase van de eerste kwalificatiesessie ging het echter weer mis. De Mexicaan was bezig met zijn eerste getimede ronde, toen hij naast de baan belandde. Hij kon een botsing met de muur nog net voorkomen, maar kwam vervolgens vast te zitten in de grindbak. Pérez probeerde zelf nog achteruit te rijden, maar dit mocht niet meer baten, waarna zijn auto weggehaald moest worden en zijn kwalificatie afgelopen was. Teamgenoot Max Verstappen ging er uiteindelijk met de pole positie vandoor.

Artikel gaat verder onder video

"Max heeft uitstekend werk geleverd tijdens de kwalificatie, vooral in deze omstandigheden en op dit circuit", reageert Horner na afloop van de kwalificatie. "Onze strategie was vandaag iets anders. We waren niet bezig met opbouw- en pushrondes, dus het ging allemaal om de optimale out lap krijgen, de temperatuur die hij nodig had in de banden te krijgen en vervolgens de ronde voltooien, wat hij perfect deed."

OOK INTERESSANT: Verstappen wil dat Red Bull versnellingsbakprobleem aanpakt: "Blijf ik op hameren"

Uitvalbeurt Pérez

"Het is enorm teleurstellend voor Checo dat hij niet bij Max zit. We vermoeden dat een probleem met de motorafstelling heeft bijgedragen aan een blokkade die hij had tijdens zijn eerste kwalificatieronde", verklaart Horner de uitvalbeurt van Pérez. "Maar uiteraard hebben we alle data nodig, zodat we deze kunnen analyseren en ervoor kunnen zorgen dat een eventueel probleem voor morgen is opgelost. Het is ongelooflijk frustrerend voor hem en voor het team, maar hij heeft bewezen een geweldige racer te zijn en we zullen proberen zoveel mogelijk vooruitgang te boeken tijdens de race."