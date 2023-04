Lars Leeftink

Zaterdag 1 april 2023 10:23 - Laatste update: 10:25

Max Verstappen is tevreden over zijn kwalificatie in Australië en voelde zich vooral goed tijdens zijn laatste rondje, waarmee hij pole position veroverde voor de race van zondag. Toch kijkt hij ook naar de problemen die er bij Red Bull Racing wel degelijk zijn.

Verstappen bleef de verrassend snelle W14 van George Russell en Lewis Hamilton nipt voor, nadat het tijdens de eerste twee raceweekenden vooral Aston Martin was dat zo af en toe in de buurt van Red Bull kon blijven. Ferrari was op zaterdag in Melbourne de vierde viool aan het spelen achter deze drie teams, terwijl, Sergio Pérez na Q1 al klaar was dankzij een crash. Hij start vanaf P20. De problemen van Pérez zijn echter niet de problemen van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internet kijkt al uit naar duel tussen Verstappen, Alonso en Hamilton: "Altijd leuk"

Verstappen tevreden, wijst wel naar versnellingsbak

Na afloop praat Verstappen in gesprek met Viaplay over zijn kwalificatiesessie. "Het kan natuurlijk altijd beter, maar het is ook altijd lastig om de banden hier in het optimale venster te krijgen. Het is heel lastig om in één ronde het maximale eruit te krijgen met dit asfalt. Maar ik denk dat we dat wel redelijk goed hebben gedaan." Verstappen wijst vervolgens naar zijn problemen met de versnellingsbak, iets wat Red Bull al langer dwars lijkt te zitten en zeker dit jaar duidelijk naar boven komt. Dit keer had hij moeite met terugschakelen. "Het is gewoon iets wat beter kan bij ons en dat is altijd een dingetje geweest bij ons. Daar blijf ik op hameren, want dat moeten we gewoon altijd proberen te verbeteren. Net zoals we altijd de auto proberen te verbeteren."

Bandentemperatuur een uitdaging

Verstappen heeft, net zoals alle andere coureurs, al vaak aangegeven dat de bandentemperatuur in Australië een grote uitdaging is. "Het is heel lastig. Je probeert van alles en het is gewoon heel moeilijk om meteen in je eerste ronde aan te zetten en ook echt die grip te voelen in de eerste bochten. Ik denk wel dat het in Q3, in die laatste run, wat beter was. Of het een optimale ronde was, vind ik moeilijk te zeggen. Het voelt alsof die banden nooit helemaal honderd procent zijn ten opzichte van andere circuits."