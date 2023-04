Brian Van Hinthum

Hoewel Sergio Pérez na afloop van de dramatisch verlopen kwalificatie in Melbourne nog beschermd werd door Christian Horner door te zeggen dat er vermoedelijk problemen waren met de motorafstelling, wil adviseur Helmut Marko daar weinig van weten. De Oostenrijker stelt dat er niks aan de hand was met de bolide.

De zaterdag van Pérez verliep dramatisch in Australië. Tijdens de derde vrije training ging het allemaal al niet volgens plan voor de in Mexico geboren coureur, waarna hij tijdens de kwalificatie voor de race van zondag ook nog tot overmaat van ramp zijn bolide om de muur schoof tijdens de eerste kwalificatie. De man uit Guadalajara gooide de schuld op een probleem, hoewel hij verder niet duidelijk wilde maken waar dat probleem nou precies lag. De teamgenoot van Max Verstappen start morgen dus vanaf P20, terwijl de Nederlander vanaf pole mag vertrekken.

Eerdere woorden Horner

Na afloop van de kwalificatie bood Horner bescherming aan zijn pupil door te wijzen op een probleem met de bolide. "Het is enorm teleurstellend voor Checo dat hij niet bij Max zit. We vermoeden dat een probleem met de motorafstelling heeft bijgedragen aan een blokkade die hij had tijdens zijn eerste kwalificatieronde. Maar uiteraard hebben we alle data nodig, zodat we deze kunnen analyseren en ervoor kunnen zorgen dat een eventueel probleem voor morgen is opgelost. Het is ongelooflijk frustrerend voor hem en voor het team, maar hij heeft bewezen een geweldige racer te zijn en we zullen proberen zoveel mogelijk vooruitgang te boeken tijdens de race", zei de Brit na afloop.

Geen mankement

Uit de mond van Marko horen we nu echter een heel ander verhaal. "We hadden in de derde training een probleem met engine braking, waardoor Checo last had van onderstuur", wordt de Oostenrijker geciteerd door De Telegraaf. Uit de woorden van de altijd eigenzinnige Marko horen we vervolgens dat die problemen richting de latere kwalificatie volledig opgelost waren. "Maar dat probleem was er niet meer in de kwalificatie. Het asfalt was aan het begin van de sessie een beetje glad en helaas verkeek hij zich.”