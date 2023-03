Eerste vrije training Grand Prix van Australië: Verstappen de snelste in rommelige sessie

Brian Van Hinthum

De eerste vrije training in Australië is een prooi geworden voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen wist met een 1:18.790 de snelste tijd te noteren in een veelbewogen sessie op Albert Park. Lewis Hamilton posteerde zijn Mercedes knap op P2, terwijl Sergio Pérez de top drie volledig wist te maken.

De Grand Prix van Australië ging op vrijdag in het holst van de nacht qua Nederlandse tijd van start met de eerste vrije training. Wie mee wilde genieten van de eerste beelden vanaf Melbourne Park, kon namelijk om 03:30 uur uit de veren. Vorig jaar wist Charles Leclerc de race down under op zijn naam te schrijven. Verstappen kwam op dit circuit nog nimmer verder dan de derde plek en dus was het de Nederlander er veel aan gelegen om dit jaar goed uit de startblokken te komen.

Red Bull op kop

Al vroeg besloot het grootste deel van de coureurs het circuit op te duiken om de nodige rondjes te rijden tijdens deze eerste vrije training. Pérez was de man die na de eerste paar rondjes boven kwam drijven op de tijdenlijst met een 1:20.267. Even later dook Verstappen daar gemakkelijk onderdoor met een 1:19.362. De Nederlander reed echter op het begin van de training wél met een andere band dan de Mexicaan onder zin RB19 had liggen. Verstappen reed op de softs, terwijl Pérez op de mediums naar buiten was.

Even later was het Kevin Magnussen die als eerste coureur dit weekend een kennismaking had met de grindbak. De Deen kon gelukkig wel zijn tocht vervolgen. Pérez ging vervolgens met een 1:19.293 weer onder de tijd van Verstappen door, maar de wereldkampioen had niet al te lang nodig om die snelle tijd van zijn teamgenoot weer te verslaan: 1:19.278. Dat rondje was overigens niet helemaal vlekkeloos, want ook Verstappen had even een klein momentje met de grindbak, al bleef dat minimaal. Voorlopig was het op het begin van de sessie dus stuivertje wisselen tussen de twee Red Bull-coureurs.

Veel gedoe op de baan

Na een kleine twintig minuten verscherpte Verstappen - nog altijd op zijn softs - de tijd: 1.18.790. Landgenoot Nyck de Vries deed het tijdens de eerste helft van de training ook prima, door constant in de top tien te vinden te zijn. Na iets meer dan een half uur gaven ook beide Ferrari's voor het eerst een teken van leven. Zij posteerden de rode bolides op P3 en P4, al bleek het gat richting de voorkant en beide Red Bull's op dat moment wel aanzienlijk. Pérez had vlak daarna echter wel een momentje. Ook hij maakte voor het eerst dit weekend kennis met het grind, zoals zijn teamgenoot al wat eerder deed.

Even later ontstond er wat chaos. Eerst was het Lance Stroll die behoorlijk werd opgehouden door een vrachtlading auto's, wat een gevaarlijke situatie opleverde. Vervolgens zagen we het eerste écht grote momentje van het weekend, toen Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri verloor, spinde, achterstevoren kwam te staan en flink door de grindbak ging en zelfs even door de lucht vloog. Hij kon zijn bolide ternauwernood uit de muur houden. Lewis Hamilton was vervolgens niet blij met een langzame auto en hij gooide zijn hand uit de cockpit.

Problemen met de GPS

Met nog zo'n 25 minuten op de klok zagen we de eerste rode vlag van het weekend. Ondertussen kregen we wat beelden te zien van gevaarlijke situaties op het circuit. Zo ging het aan een hoop kanten niet helemaal goed met het veilig voorbij laten van coureurs die bezig waren aan een snel rondje, waardoor er om de haverklap gevaarlijke situaties ontstonden. Later bleek dan ook dat de rode vlag hiermee te maken had. Er waren voor alle teams namelijk problemen met de GPS, een unieke situatie. Het verklaarde wel waarom er constant gevaarlijke situaties ontstonden op de baan.

Met nog een klein kwartier op de klok bleek het probleem verholpen en konden we voor nog een laatste run het circuit op. Verstappen leek in ieder geval hongerig en posteerde zijn Red Bull meteen vooraan om naar buiten te kunnen. Dat ging echter niet helemaal volgens plan, want de regerend wereldkampioen had ook even een hachelijk moment met een spin. Hij nam iets teveel kerbstone mee en stond vervolgens achterstevoren. "Deze banden zijn volledig naar de kloten nu", reageerde hij op de radio.

Vroegtijdig einde

Met nog vier minuten op de klok was het vervolgens einde sessie. Logan Sargeant moest noodgedwongen zijn Williams aan de kant posteren en dus ging de rode vlag voor de tweede keer in de sessie uit. Het betekende dat het erop zat met de eerste vroege sessie op Albert Park en dat Verstappen als snelste de eerste sessie kon afsluiten. Op het einde wist Hamilton zijn Mercedes nog vlak achter de Nederlander te posteren, waardoor hij tweede werd. Pérez sloot de training af als derde.