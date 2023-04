Lars Leeftink

Zaterdag 1 april 2023 09:53 - Laatste update: 09:56

Sergio Pérez kon zaterdag Q1 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië niet afmaken nadat hij was gecrasht en tegen de muur was gegaan. Hij stond tevens vast in de grindbak, en mede daardoor bleef hij niet binnen de 107% regel die nodig is om te mogen starten aan de race.

Desondanks heeft de FIA het verzoek van Red Bull Racing om de Mexicaan toch te laten starten aan de race, goedgekeurd. Dit is omdat Pérez volgens de FIA tijdens de vrijdag en zaterdag al genoeg heeft laten zien qua snelheid om te kunnen concluderen dat de tijd die hij tijdens Q1 noteerde niet representatief is. Daardoor mag de Mexicaan dus gewoon aan de race beginnen, vanaf de grid. Het is inmiddels vrij normaal dat dit de gang van zaken is vanuit de FIA. Zelden mag een coureur niet starten als er een overtreding van deze regel is.

De 107% regel is ten opzichte van de coureur die pole position pakt, Max Verstappen dus. Omdat Pérez geen snelle tijd kon noteren tijdens Q1, kwam hij boven de 107% uit en zou hij volgens de reglementen dus niet mee mogen doen aan de race. De FIA ziet het echter door de vingers. De Mexicaan moet wel beginnen vanaf P20, helemaal achteraan dus. Zoals Verstappen in Saoedi-Arabië heeft Pérez in Australië een inhaalrace voor de boeg om de schade ten opzichte van Verstappen nog enigszins te beperken.