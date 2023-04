Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 april 2023 15:51

Het team van Mercedes zette zaterdagochtend een uitstekende prestatie neer toen de plekken twee en drie achter Max Verstappen veilig werden gesteld tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. Fernando Alonso is niet verbaasd en denkt dat Mercedes zich een stuk minder voordoet dan ze daadwerkelijk zijn.

Mercedes had gehoopt zichzelf dit seizoen in de kampioenschapsstrijd te mengen en dus gaat het allemaal niet zoals men had gehoopt bij het team. Nadat de Duitse formatie richting het einde van 2022 steeds dichter bij de voorkant van de grid leek te komen - er werd zelfs gewonnen in Brazilië - staat men in het nieuwe seizoen weer op een grote achterstand ten opzichte van Red Bull Racing. Ondertussen lijken ook Aston Martin en Ferrari geduchte concurrenten voor het team dat jarenlang de koningsklasse zo wist te domineren.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels gooide Toto Wolff zelfs al publiekelijk de handdoek in de ring wat betreft het wereldkampioenschap, maar zaterdag gaven de Zilverpijlen in Melbourne toch weer een teken van leven met een keurige tweede en derde stek. Alonso - zelf achter hen op P4 geposteerd - gelooft maar weinig van de manier waarop Mercedes zichzelf neerzet in de media. "Nee. In Jeddah zaten ze op zondag binnen één tiende van onze pace. En hier waren ze met Lewis tweede tijdens VT2", wordt de Spanjaard geciteerd door Motorsport.com.

Toneelspel?

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Als je hun commentaar leest, dan lijkt het alsof hun auto niet goed genoeg is voor Q3, maar zo slecht is het denk ik ook niet. Ze zijn niet zo goed als Red Bull, niemand komt bij hun in de buurt, maar ze worden beter en beter en zullen binnenkort om overwinningen kunnen strijden. Vorig jaar wonnen ze na een heel slechte start, dus ik denk dat ze dit jaar laten zien welke potentie ze hebben."