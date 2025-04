Dr. Helmut Marko zag hoe klassementsleider Lando Norris in Djedda opnieuw bezweek onder de druk. De McLaren-coureur riskeert zelfs zijn voorsprong in het kampioenschap te verliezen, al is de MCL39 snel genoeg om vanaf de tiende startplek terrein goed te maken.

Tijdens Q3 was het Norris die zijn wagen in de muur zette, nadat hij over de kerbstones reed en de controle over de achterkant van zijn auto verloor. Teamgenoot Oscar Piastri leek juist op weg naar poleposition en stond kortstondig bovenaan. Toch was het uiteindelijk Max Verstappen die er met de snelste tijd vandoor ging.

Gebruik maken van tegenslagen Norris

Norris is open over de mentale worstelingen die hij soms ervaart, en hoewel dat te prijzen valt, maakt het hem ook kwetsbaar voor de concurrentie. Marko legt in gesprek met Speedweek uit hoe hij dit 'nadeel' van Norris hoopt uit te buiten: "Waar we altijd op kunnen rekenen, is dat ik Max niet alleen als de snelste coureur beschouw, maar ook als de mentaal sterkste. Een tegenslag zoals Norris die vandaag meemaakt, heeft ongetwijfeld een negatieve invloed op zijn zelfvertrouwen. Daar moeten we gebruik van maken."

Vrije lucht kan Verstappen helpen aan zege

Ook over de kansen in de race is Marko duidelijk. De vrije lucht aan de kop van het veld kan Verstappen helpen om de bandenslijtage te beperken. "Wij hopen natuurlijk dat deze veranderingen ook een positief effect hebben op de raceafstand. En als je als koploper in schone lucht kunt rijden, dan wordt bandenmanagement een stuk makkelijker. Inhalen is niet eenvoudig, zelfs hier niet. Dus we kunnen zeker hopen op een overwinning," aldus de Red Bull-adviseur.

