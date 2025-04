Verstappen pakt pole met magisch rondje, Red Bull reageert op 'sabbatical' Max | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft het weer voor elkaar gekregen: de coureur van Red Bull Coureur heeft de pole position verdiend, ditmaal op het Jeddah Corniche Circuit voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij zat slechts één honderdste van een seconde onder de tijd van Oscar Piastri. De Australiër van McLaren hoeft geen steun te verwachten van zijn teamgenoot, want Lando Norris crashte aan het begin van Q3 en zal dus vanaf P10 moeten komen op zondag. Ondanks het mooie polerondje, is Verstappen nog steeds niet tevreden over de RB21. Geruchten blijven de ronde doen over een mogelijke transfer naar Aston Martin of zelfs een sabbatical in 2026. De Aston Martin-teambaas en Red Bull GmbH-directeur hebben op de verhalen gereageerd. Ondertussen is er een extra test voor Yuki Tsunoda onthuld en kan er een grote verandering komen voor de krachtbron achterin de Red Bull.

Aston Martin-teambaas lacht om vraag over Verstappen: "Dit is de uitdaging voor het team"

300 miljoen dollar voor een driejarig contract - dat zou het aanbod zijn wat Max Verstappen naar verluidt van Aston Martin heeft gekregen, zo meldde La Gazetta dello Sport in aanloop naar het weekend op het Jeddah Corniche Circuit. Andy Cowell is gevraagd naar de geruchten rondom een transfer van Verstappen. De teambaas van Aston Martin sluit niks uit, maar laat weten momenteel blij te zijn met Fernando Alonso en Lance Stroll. Dat vertelde Cowell tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Lees hier het hele artikel over Aston Martin die reageert op de geruchten over de transfer van Max Verstappen.

‘Red Bull overweegt jaar langer door te gaan met Honda’

Het is goed mogelijk dat Red Bull komend jaar, vanaf de start van het nieuwe tijdperk, alsnog gebruikmaakt van Honda-motoren. Het Oostenrijkse team is momenteel bezig met de ontwikkeling van Red Bull Powertrains-krachtbronnen, maar deze zouden komend jaar mogelijk alléén in de Racing Bulls zitten, zo meldt het Spaanse Motor. Al langere tijd lijkt Red Bull problemen te hebben met de ontwikkeling van de 2026-power unit. Vorig jaar kwamen er berichten naar buiten dat er in de simulator op het rechte stuk in Monza al ruim vóór de remzone moest worden teruggeschakeld om de accu op te laden. Ook Helmut Marko gaf onlangs aan dat de power unit aan de elektrische kant nog wat vermogen tekortkomt, maar dat dit in lijn ligt met de verwachtingen. Lees hier het hele artikel over de krachtbron bij Red Bull Racing.

BBC over 'sabbatical' Verstappen: 'Dit is wat me verteld is door iemand die dicht bij hem staat'

Max Verstappen overweegt naar verluidt om een sabbatical te nemen. Hij zou dan een jaar pauze nemen om beter zijn opties voor het Formule 1-seizoen van 2027 te kunnen bekijken. Dit meldde The Sun eerst, maar de doorgaans betrouwbare BBC heeft nu eveneens te horen gekregen dat dit idee rondgaat in de cirkel van de Red Bull Racing-coureur. "Een van de meest intrigerende verhalen rond Verstappen op dit moment is dat hij volgend jaar een sabbatical zou kunnen nemen", begint F1-journalist Andrew Benson op BBC Radio 5. "Gewoon kijken hoe de regels uitpakken, en dan eigenlijk pas voor 2027 een team kiezen. Dit idee werd me geopperd, zonder dat ik erom vroeg, door iemand die dicht bij Max Verstappen staat. Ik zou dat dus ook niet uitsluiten." Lees hier het hele artikel over de BBC die heeft gehoord van een jaartje pauze voor Max Verstappen.

Tsunoda krijgt extra test van Red Bull en zet meest dominante F1-auto ooit in

Red Bull zal Yuki Tsunoda extra helpen na de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De teamgenoot van Max Verstappen zal aankomende dinsdag uren doorbrengen in de simulator, voordat hij op de woensdag een testdag zal doen op Silverstone. Dit zal gebeuren met de RB19 onder het 'Testing of Previous Cars'-reglement. Red Bull probeert op deze manier Tsunoda zo snel mogelijk comfortabel te krijgen in de huidige auto. De RB19 is de Red Bull-bolide uit 2023. Deze won 21 van de 22 Grands Prix - en 19 zeges hiervan kwamen dankzij Verstappen - en het wordt gezien als de meest dominante Formule 1-auto ooit. Deze test kan niet alleen Tsunoda helpen, maar de engineers van Red Bull ook. Het geeft hen de mogelijkheid om te experimenteren met afstellingen en wie weet komen ze op nieuwe technische ideeën. Lees hier het hele artikel over de aankomende testdag voor Yuki Tsunoda.

Red Bull-directeur maakt zich niet druk om toekomst Verstappen: "Hij rijdt in 2026 voor ons"

Blijft Max Verstappen bij Red Bull Racing of verliest hij het vertrouwen en verhuist hij? Dat is momenteel de grote vraag die rondgaat door de Formule 1-paddock nu bolide van de Oostenrijkse formatie niet meer de snelste is. Oliver Mintzlaff, de uitvoerend directeur van Red Bull GmbH, geeft echter aan dat er geen paniek heerst bij het team. "Natuurlijk zijn we ontevreden en lopen we achter op onze verwachtingen", begint Mintzlaff in een interview met BILD. "Maar in paniek raken doen we hier niet. Een Formule 1-seizoen is extreem lang. Er zijn nog maar vier van de 24 Grands Prix verreden. Ook dit seizoen zal de rekening pas aan het einde worden betaald. Het gat tussen Max en kampioenschapsleider Lando Norris bedraagt ​​slechts 8 punten. Iedereen die ons afschrijft in de titelrace, begaat een fout." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Verstappen heeft "geen idee" over polerondje: 'Ik verloor in bocht 13, 16 en 22 wat tijd'

Max Verstappen heeft zijn tweede pole position van het F1-seizoen 2025 binnengesleept. De coureur van Red Bull Racing was sneller dan wie dan ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij vertelt na de zenuwslopende sessie over de afstelling en zijn polerondje, die blijkbaar niet perfect was. Hij verloor in meerdere bochten wat tijd. "Geen idee", antwoordt Verstappen op de vraag van Viaplay hoe hij dit polerondje eruit heeft kunnen persen. "Ik moet zeggen dat ik me goed voelde in de auto. De balans was ook net iets beter dan in VT3. Natuurlijk is het nog steeds niet waar ik het wil hebben, maar dat is nou eenmaal zo. Dan moet je er het beste van maken. Elk kwalificatiegedeelte zaten we er dicht tegen aan, maar als de druk er echt op komt, dan mag je geen fout maken." Lees hier het hele artikel over het polerondje van Max Verstappen op het Jeddah Corniche Circuit.

