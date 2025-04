Max Verstappen heeft zijn tweede pole position van het F1-seizoen 2025 binnengesleept. De coureur van Red Bull Racing was sneller dan wie dan ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij vertelt na de zenuwslopende sessie over de afstelling en zijn polerondje, die blijkbaar niet perfect was. Hij verloor in meerdere bochten wat tijd.

McLaren had de overhand tijdens de vrije trainingen op het Jeddah Corniche Circuit, maar Verstappen kwam op sterke wijze terug in de kwalificatie. Hij stond bovenaan de tijdenlijst in Q1 en werd vlak achter Lando Norris tweede in Q2. De laatstgenoemde verspilde een kans op de pole door tijdens zijn eerste run in Q3 zijn McLaren in de muur te zetten. De crash zorgde voor een rode vlag en dus een verkorte laatste kwalificatiesessie. Desondanks deed Verstappen een poging om twee snelle rondjes te doen met tussendoor een pitstop voor een nieuw setje softs, en dat lukte. Met een 1:27.559 ging hij in zijn eerste ronde één duizendste sneller dan Oscar Piastri. De Australiër verbeterde op zijn beurt met een kwart van een seconde, maar Verstappen kon er weer met één honderdste onderdoor.

Allerlei verschillende setups geprobeerd

"Geen idee", antwoordt Verstappen op de vraag van Viaplay hoe hij dit polerondje eruit heeft kunnen persen. "Ik moet zeggen dat ik me goed voelde in de auto. De balans was ook net iets beter dan in VT3. Natuurlijk is het nog steeds niet waar ik het wil hebben, maar dat is nou eenmaal zo. Dan moet je er het beste van maken. Elk kwalificatiegedeelte zaten we er dicht tegen aan, maar als de druk er echt op komt, dan mag je geen fout maken." De aanpassingen aan de auto tussen de laatste training en de kwalificatie hebben het verschil gemaakt. "Ja, maar gedurende het weekend hebben we allerlei verschillende setups geprobeerd. Dat gaf wel een beetje een idee. Uiteindelijk wat we [qua afstelling] in de kwalificatie hebben gebruikt, is niet wat we hebben getest."

Tijd verloren in een aantal bochten

"Het geeft wel een idee wat we aan de auto willen aanpassen en hoe die reageert", vervolgt de Limburger. "Hij reageert gelukkig wel op bepaalde dingen. En met GP [race-engineer Gianpiero Lambiase] hebben we de juiste keuzes gemaakt tussen gisteren en vandaag." Over zijn polerondje zelf zei Verstappen: "Ik had natuurlijk al die ronde neergezet met iets meer brandstof, waardoor ik daarna weer naar binnen moest voor een nieuwe set banden. Ik wist daarom dat er nog wel wat tijd in zat. De eerste sector was goed, maar in bocht 13 en vooral ook bocht 16 had ik een auto voor me, dus dat kwam niet helemaal lekker uit. Daar verloor ik een beetje tijd mee en daardoor moest ik ook iets te veel sturen, waardoor mijn banden oververhitten. Daardoor verloor ik in bocht 22 weer wat tijd. [De auto] stuurde eigenlijk gewoon weer niet in. Maar ja, je moet het beste ervan maken, en in de laatste bocht heb ik nog een beetje tijd kunnen vinden. Dat kwam net goed uit."

