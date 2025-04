Blijft Max Verstappen bij Red Bull Racing of verliest hij het vertrouwen en verhuist hij? Dat is momenteel de grote vraag die rondgaat door de Formule 1-paddock nu bolide van de Oostenrijkse formatie niet meer de snelste is. Oliver Mintzlaff, de uitvoerend directeur van Red Bull GmbH, geeft echter aan dat er geen paniek heerst bij het team.

Verstappen is de regerend en viervoudig wereldkampioen, maar het duidelijk dat de F1-titel verdedigen dit seizoen een enorme uitdaging gaat zijn. McLaren heeft de overhand met de MCL39 van Lando Norris en Oscar Piastri, en dus moet Verstappen wonderen zoals we die in Japan zagen, blijven verrichten om in de strijd voor het kampioenschap te blijven. Geruchten doen de ronde dat hij met motorfabrikant Honda mee kan verhuizen naar Aston Martin. Daar wordt hij dan herenigd met topontwerper Adrian Newey. Er zou zelfs een aanbod van 300 miljoen dollar voor een driejarig contract liggen. Er zijn echter ook bronnen die beweren dat Verstappen een sabbatical gaat nemen. Verstappen heeft een contract bij Red Bull tot eind 2028, maar hij kan een prestatieclausule activeren om hieronder uit te komen, als hij vierde of lager ligt in het kampioenschap. Mintzlaff maakt zich echter geen zorgen dat dit gaat gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: ‘Red Bull overweegt jaar langer door te gaan met Honda’

Niet in paniek

"Natuurlijk zijn we ontevreden en lopen we achter op onze verwachtingen", begint Mintzlaff in een interview met BILD. "Maar in paniek raken doen we hier niet. Een Formule 1-seizoen is extreem lang. Er zijn nog maar vier van de 24 Grands Prix verreden. Ook dit seizoen zal de rekening pas aan het einde worden betaald. Het gat tussen Max en kampioenschapsleider Lando Norris bedraagt ​​slechts 8 punten. Iedereen die ons afschrijft in de titelrace, begaat een fout."

OOK INTERESSANT: Norris gaat in op 'sabbatical'-geruchten Verstappen: "Hij wil gewoon genieten van het leven"

Volste vertrouwen in het team

Teambaas Christian Horner of hoofdadviseur Helmut Marko ontslaan, als ze verantwoordelijk worden gezien voor het feit dat Red Bull niet langer de beste auto heeft, wordt uitgesloten. "Ik heb het volste vertrouwen in iedere werknemer. Dit geldt ook voor ons managementteam", aldus Mintzlaff. "Helmut en Christian willen allebei maximaal succes en ze doen daar alles aan. We hebben het hier de afgelopen dagen opnieuw over gehad. Het is duidelijk dat elke relatie zijn ups en downs heeft. Maar je mag niet vergeten dat de twee hun 400e race samen zullen doen tijdens de volgende Grand Prix in Miami. Helmut was degene die Christian in 2005 aannam. De twee hebben veel gemeen."

OOK INTERESSANT: Tsunoda krijgt extra test van Red Bull en zet meest dominante F1-auto ooit in

Niet bang voor prestatieclausule Verstappen

Een vertrek van Verstappen ziet hij ook niet gebeuren. Gevraagd naar of hij bang is dat de Limburger de prestatieclausule activeert, antwoordde Mintzlaff: "Nee. Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met ons de lange reis die hij tot nu toe met Red Bull heeft afgelegd, zal voortzetten. Max zal ook in 2026 voor ons rijden." Hoe is hij daar zo zeker van? "Enerzijds heeft hij niet voor niets getekend tot eind 2028, anderzijds heeft hij onlangs zijn standpunt duidelijk gemaakt. Max vertelde me ooit dat hij zijn carrière bij Red Bull begon en dat hij die daar graag wilde afmaken. Voor zover ik weet is er op dit vlak niets veranderd. We hebben enorm veel profijt gehad van Max, de beste coureur ter wereld. Maar de waarheid is dat hij ook veel te danken heeft aan Red Bull. Natuurlijk zitten we in een moeilijke fase, maar ik heb niet het gevoel dat Max daardoor aan zichzelf gaat twijfelen. Zolang de mentaliteit leeft dat wij de beste auto ter wereld willen bouwen, zal hij met ons samenwerken."

Gerelateerd