McLaren was oppermachtig op de vrijdag voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Al was Pierre Gasly de grote verrassing als snelste man in Vrije Training 1, toen er echte kwalificatieruns werden gehouden in dezelfde avondomstandigheden zoals we die op de zaterdag gaan zien, was het een één-twee voor team papaja. Lando Norris stond bovenaan de tijdenlijst in Vrije Training 2, 0.163 seconden voor Oscar Piastri. Max Verstappen zat er op minder dan drie tienden achterstand nog prima bij. Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten de top vijf af. De vrijdag in Djedda draaide echter vooral om Verstappen en Aston Martin, aangezien er vanuit de Italiaanse media bericht kwam dat de viervoudig wereldkampioen een contract is aangeboden.

'Aston Martin heeft Verstappen 264 miljoen euro geboden voor driejarig contract'

Bizar nieuws vanuit Italië: een staatsfonds uit Saoedi-Arabië zou in gesprek zijn om het Formule 1-team van Aston Martin over te nemen van Lawrence Stroll, en Max Verstappen zou al een driejarig contract ter waarde van 264 miljoen euro aangeboden hebben gekregen. Dat meldt La Gazetta dello Sport. Deze deal, dat de grootste transfer uit de geschiedenis van de Formule 1 zou zijn, zou worden gesponsord door het Saoedische staatsfonds Public Investment Fund (PIF), onder het voorzitterschap van kroonprins Mohammed bin Salman: dezelfde man die voetballer Cristiano Ronaldo tweehonderd miljoen euro overmaakte, om nog twee jaar bij Al Nassr te blijven spelen. Lees hier het hele artikel over het aanbod van Aston Martin aan het adres van Max Verstappen.

Dit zijn de upgrades die Red Bull, McLaren en meer hebben ontwikkeld voor Saoedi-Arabië

Volgens de bij de FIA ingeleverde documenten heeft Red Bull Racing twee onderdelen aangepast. De engine cover heeft een grotere centrale exit om de koeling en daarmee de betrouwbaarheid te verbeteren in het warme Saoedi-Arabië en de beam wing is gewijzigd om de downforce te verminderen op dit hogesnelheidscircuit. Er zou echter meer gebeurd zijn met de RB21, maar dit is niet aangegeven vanwege artikel 19.1.c van het sportief reglement. Daarin staat dat alle "aerodynamische en bodywork onderdelen" aangegeven moeten worden, maar er wordt niks gezegd over mechanische en technische aanpassingen. Naar verluidt zijn de sidepods aangepast om de vloeistofdynamica binnenin te versimpelen. Lees hier het hele artikel over de upgrades voor de race op het Jeddah Corniche Circuit.

Horner ziet Verstappen niet vertrekken naar Aston Martin: "Hij heeft zijn toewijding bevestigd"

Christian Horner heeft geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing naar het rijk der fabelen verwezen. Volgens de teambaas heeft de regerend wereldkampioen tijdens het weekend voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië opnieuw bevestigd zich toe te willen wijden aan Red Bull. "Ik denk dat 'lawaai' precies het juiste woord is om het te omschrijven", begon Horner bij Sky Sports F1. "Er is veel lawaai buiten het team, binnen het team. Maar volgens mij heeft Max gisteren opnieuw zijn toewijding bevestigd. We concentreren ons op de auto sneller maken, dat is waar onze focus ligt, en Max maakt daar deel van uit. Hij is een toegewijd lid van het team en de rest is allemaal speculatie en van horen zeggen." Lees hier het hele artikel over teambaas Christian Horner die ingaat op de geruchten rondom Max Verstappen.

Albon neemt het op voor Hamilton na incident in VT2, stewards delen geen straf uit

Vrije Training 2 op het Jeddah Corniche Circuit was nog maar 7 minuten oud, toen er een onderzoek werd gestart naar Lewis Hamilton. Alexander Albon kwam in een snel rondje de hoek om bij bocht 17 en plotseling op de racelijn kwam hij de Ferrari van de zevenvoudig wereldkampioen tegen. De Williams-coureur moest hem ontwijken en zette daarbij bijna zijn eigen auto in de muur. De Thai was via de boardradio duidelijk over het moment: "F***ing gevaarlijk." Hamilton zou artikel 37.5 van het sportief reglement hebben overtreden, waarin staat dat je andere deelnemers niet onnodig mag ophouden, maar toch is hij niet bestraft. De FIA laat in een verklaring weten waarom. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die onbestraft blijft na bijval van Alexander Albon.

Oorzaak langzame Red Bull-pitstop gevonden: "Dit is waarom het niet weer gaat gebeuren"

Red Bull Racing maakte een baalweekend mee in Bahrein. De RB21 was simpelweg niet competitief, maar de langzame pitstops hielpen ook niet mee. Het probleem tijdens de bandenwissel is gelukkig gevonden in aanloop naar de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, dus dit moet nu weer vlot lopen bij Max Verstappen. "Iedere wheelgun en beide krikken hebben een sensor", begint Alex Brundle in zijn uitleg op F1 TV. "Deze communiceren met de grote brug over de pitbox. Er lopen draden door deze brug naar het rode licht. De vier wielen moeten dus vastzitten en beide krikken moeten verwijderd zijn, voordat een groen licht wordt laten zien en de coureur weg mag rijden. Een van de sensors, of beter gezegd de bedrading van een van de sensors, had een storing." Lees hier het hele artikel over de pitstopproblemen bij Red Bull Racing.

Verstappen over vermeende ruzie Vermeulen en Marko: "Hebben gewoon een gesprek gevoerd"

Max Verstappen heeft gereageerd op de vermeende ruzie tussen zijn manager Raymond Vermeulen en Red Bull-topman Helmut Marko. Volgens de viervoudig wereldkampioen hebben de twee gewoon een normaal gesprek gevoerd. "Ze hadden volgens mij gewoon een gesprek over van alles. Dat is denk ik toegestaan", klinkt het tegenover de internationale media in Saoedi-Arabië. "Als iemand zoiets ziet, kan iemand dat altijd op een eigen manier interpreteren. We waren allemaal gefrustreerd door het resultaat en de dingen die verkeerd zijn gegaan. Daar hebben Raymond en Helmut over gesproken. Christian [Horner] kwam er ook bij." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op de vermeende ruzie tussen Raymond Vermeulen en Helmut Marko.

