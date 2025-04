Prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal heeft in een interview met Racer laten weten dat Saudi-Arabië serieus overweegt om een Formule 1-team te kopen. De uitspraken komen op een moment dat het land zich steeds meer profileert binnen de autosport, onder meer door het organiseren van de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het Jeddah Corniche-circuit.

Net als Qatar staat Saoedi-Arabië sinds 2021 op de Formule 1-kalender. Bahrein heeft al een Formule 1-team in de vorm van het staatsinvesteringsfonds Mumtalakat, dat minderheidsaandeelhouder is bij McLaren, maar Saoedi-Arabië heeft dat nog niet. Daar lijkt echter verandering in te gaan komen, nu het koninkrijk steeds serieuzer lijkt na te denken over het kopen van een eigen team. Zeker nu de sport wereldwijd steeds populairder wordt en er dus ook steeds meer geld te verdienen valt, lijkt de interesse om een eigen team te hebben te groeien.

Geld verdienen

Prins Khalid geeft aan dat het kopen van een Formule 1-team een grote investering zal zijn, met teams die minstens £1 miljard waard zijn. “Ik bedoel, het zou kunnen gebeuren,” aldus de prins. “Het zou snel kunnen gebeuren als je de groei ziet, allereerst.” Hij wijst op de groeiende markten en samenwerkingen, zoals die met Aramco en Aston Martin, als positieve indicatoren voor een potentiële overname. Aston Martin, dat vanaf 2026 met Honda-motoren gaat rijden, heeft al een sterke band met Saudi-Arabië door de samenwerking met Aramco.

Juiste team kiezen

Toch zijn er ook uitdagingen, zoals de competitieve aard van de sport en de complexe regelgeving. “Niemand heeft een hekel aan geld verdienen, dus als je geld kunt verdienen met Formule 1...,” zegt Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal. Hij benadrukt dat een juiste keuze van team en management essentieel zijn voor succes in deze sector. De recente ontwikkelingen binnen teams zoals Red Bull, waar interne onrust heerst, tonen aan hoe belangrijk stabiliteit en goed management zijn. Hoewel de interesse groot is, blijft de vraag of Saudi-Arabië daadwerkelijk een team zal overnemen. “Maar we hebben veel interesse,” voegt de prins toe. Hij ziet het als een kans voor Saudi-Arabië om verder betrokken te raken in de Formule 1-wereld, mits het op de juiste manier wordt aangepakt.