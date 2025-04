Tijdens de Grand Prix van Bahrein liep het op de teamradio van Alex Albon over de rijstijl van Oliver Bearman helemaal uit de hand. Albon liet zijn frustraties blijken en beschuldigde Bearman van gevaarlijk rijgedrag: "Ik denk dat deze gast me wil vermoorden. Hij is zo gevaarlijk!"

Bearman, die zijn eerste seizoen bij Haas rijdt, wist de race uiteindelijk als tiende af te sluiten en zo zijn derde puntenfinish op rij te pakken. De jonge Brit was al goed bezig met een achtste plek in China en een tiende plek in Japan. Tijdens de race in Bahrein was het echter allemaal een stuk spannender, met een felle strijd tussen Bearman en Albon, die uiteindelijk als elfde en twaalfde over de streep gingen.

Kritiek Albon

Albon had zich eerder al negatief uitgelaten over de strategie van zijn team tijdens de Grand Prix van Japan, waar hij vond dat er onnodig tijd verloren werd. In Bahrein een week later liepen de frustraties echter opnieuw hoog op. De spanningen liepen verder op toen Albon probeerde Bearman in te halen op het rechte stuk. Bearman verdedigde agressief, wat Albon ertoe bracht om via de teamradio te klagen bij zijn race-engineer, James Urwin: "De manier waarop hij verdedigt, is te veel." Urwin reageerde bevestigend en verzekerde Albon na zijn 'vermoorden'-opmerking dat de kwestie werd aangepakt.

Bearman reageert

Na afloop van de race sprak Bearman met de media en beschreef hij de laatste ronden als "een echte race". Hij vond het vergelijkbaar met zijn ervaringen in de juniorcategorieën: "Die laatste 10, 15 ronden deden me denken aan karten of F2 of F3 – gewoon voluit, alles geven en zien waar we eindigen." Ondanks de kritiek van Albon was Bearman tevreden met zijn prestaties en het behaalde punt.