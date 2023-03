Verstappen dreigt F1 te verlaten, Alonso vuurt richting Hamilton | GPFans Recap

Jeen Grievink

Vrijdag 31 maart 2023 22:33 - Laatste update: 22:33

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze vrijdag stond uiteraard volledig in het teken van de eerste twee vrije trainingen die plaatsvonden in aanloop naar de Grand Prix van Australië. De uitzending van deze oefensessies werd in Nederland verzorgd door Viaplay, maar zij kregen er op social media flink van langs vanwege het dramatische geluid. Ook Will Buxton maakte de tongen los met zijn voorspelling dat Max Verstappen een DNF achter zijn naam gaat krijgen tijdens de race van zondag. Over Verstappen gesproken: de Nederlander uitte een dreigement richting de Formule 1 als zij door zouden pakken met het doorvoeren van wijzigingen aan het raceweekend. Fernando Alonso wist ook de schijnwerpers te pakken, want hij haalde flink uit richting Lewis Hamilton. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen de snelste in rommelige eerste vrije training Australië

De eerste vrije training in Australië is een prooi geworden voor Verstappen. De regerend wereldkampioen wist met een 1:18.790 de snelste tijd te noteren in een veelbewogen sessie op Albert Park. Hamilton posteerde zijn Mercedes knap op plek twee, terwijl Sergio Pérez de top drie compleet maakte. Alonso bleef een halve seconde verwijderd van de snelste tijd van Verstappen en eindigde op de vierde stek. De tweede Nederlander op de grid, Nyck de Vries, deed het prima door met een veertiende tijd over de streep te komen. Hij was hiermee sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die zeventiende werd. Hele artikel lezen? Klik hier!

Viaplay haalt woede kijkers op de hals met dramatisch geluid

Het was behoorlijk vroeg toen de eerste vrije training in Australië om 03:30 uur Nederlandse tijd van start ging en ook bij het team van Viaplay leken ze nog niet helemaal wakker. Aan het begin van de stream waren er behoorlijk wat geluidsproblemen en dat zorgde dan weer voor een lading reacties op Twitter. "Het klinkt als een vissenkom", zo luidde één van de reacties. "Welke stagiair heeft de geluidsverbinding gemaakt?", zo schreef weer een ander. Hele artikel lezen? Klik hier!

Alonso klokt snelste tijd in tweede vrije training Australië

Alonso heeft de tweede vrije training in Australië als snelste afgesloten. De Spanjaard klokte een 1.18.887 en eindige daarmee bovenaan de tijdenlijst. Halverwege de sessie verschoven de omstandigheden echter van droog naar nat, waardoor er aan de rondetijden weinig verbeterde. Charles Leclerc noteerde de tweede tijd, terwijl de derde tijd was gereserveerd voor Verstappen. De Vries kwam dit keer niet verder dan P17 en dat was minder goed dan teamgenoot Tsunoda, die elfde werd. Hele artikel lezen? Klik hier!

Buxton: 'Alonso pakt overwinning in Australië, DNF voor Verstappen'

Buxton verwacht dat Alonso aanstaande zondag op de bovenste trede van het podium zal staan. De Formule 1-verslaggever voorspelt daarnaast dat Verstappen in Melbourne tegen zijn eerste DNF van het jaar aan zal lopen. Overwinning nummer 33 voor Fernando Alonso komt er dit weekend aan op Albert Park. Max krijgt een DNF. De auto krijgt een probleem", zo liet hij optekenen in de Weekend Warm-Up van de Formule 1. Volgens Buxton gaan Pérez en George Russell het podium compleet maken in Australië. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen ziet in Pérez enige concurrent voor winst Australië

Verstappen is zeker van zijn zaak wat betreft de performance van de RB19 in Melbourne. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is teammaat Pérez de enige coureur die kan voorkomen dat hij de Grand Prix van Australië op zijn naam schrijft. "Ik denk dat Sergio mijn enige concurrent is op dit moment", klinkt het tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports. "We hebben dezelfde auto, dus we kunnen het allebei beter doen. Dat kan tijdens het seizoen veranderen, maar [op dit moment] is hij de enige die het mij moeilijk kan maken tijdens de race." Hele artikel lezen? Klik hier!

Horner verrast door uitspraken Pérez over behandeling

Pérez liet afgelopen donderdag optekenen dat hij in tegenstelling tot voorgaande seizoenen, nu dezelfde behandeling als Verstappen krijgt binnen Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner zegt verrast te zijn door die uitspraken. "Dit is de eerste keer dat ik hem dat heb horen zeggen", klinkt het. "Sinds we de sport zijn binnengekomen in 2005 rijden we met twee auto's, dus we hebben altijd de twee beste coureurs in de auto's willen hebben", zo reageerde Horner. Hele artikel lezen? Klik hier!

Alonso countert uitspraken Hamilton: "Heeft kort geheugen"

Alonso is het volledig oneens met Hamilton, die na afloop van de Saoedische Grand Prix stelde dat de RB19 van Verstappen de snelste auto was die hij ooit had gezien. De voorsprong van Red Bull in dit seizoen zou nog nooit eerder vertoond zijn. Onzin, zo stelt Alonso in een reactie. "Hij en Rosberg stonden een minuut voor (de rest, red.) in 2014 en 2015", zo legt de tweevoudig wereldkampioen uit, die vervolgens nog een sneertje uitdeelt: "Hij heeft een kort geheugen, hij wordt oud!" Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen waarschuwt FOM: 'Dan stop ik ermee'

Max Verstappen heeft op niet mis te verstane wijze laten weten wat hij vindt van de plannen van de Formule 1 om de raceweekenden verder op de schop te nemen. Als de veranderingen zo door blijven gaan, dan dreigt Verstappen te stoppen met racen. Dit zei hij in gesprek met Sport TV. "Ik hoop dat er niet te veel wijzigingen zullen plaatsen, want anders zal ik hier niet lang meer zijn", zo sprak hij klare taal. Hele artikel lezen? Klik hier!