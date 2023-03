Brian Van Hinthum

Vrijdag 31 maart 2023 05:00 - Laatste update: 05:11

Het was behoorlijk vroeg toen de eerste vrije training in Australië om 03:30 uur Nederlandse tijd van start ging en ook bij het team van Viaplay leken ze nog niet helemaal wakker. Aan het begin van de stream waren er behoorlijk wat geluidsproblemen en dat zorgde dan weer voor een lading reacties op Twitter.

Fanatieke Formule 1-supporters die er op vrijdag vroeg bij waren om de eerste vrije training van Australië live te kijken werden door Viaplay getrakteerd op een niet al te aangenaam geluid. Iets ging er volledig mis in de regiekamer van de streamingdienst, want commentatoren Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen kwamen als robots de woonkamer in. Het geluid aan het begin van de eerste training in Melbourne was ontzettend aan het kraken en zorgde zo op de vroege ochtend niet voor een al te best humeur. Ook op Twitter klommen supporters in de pen om hun onvrede te uiten over de gang van zaken. Het probleem hield even aan, maar werd na een minuut of vijftien ongeveer opgelost.

Artikel gaat verder onder video

#AustraliaGP🏎️🏎️🏎️

Veendam 03:27 VIAPLAY heeft INLOG-PROBLEMEN😡😡

1ste vrije training - om 03:30 - 04:30 uur.

2de vrije training - om 07:00 - 08:00 uur. — Thomas B.J. Houtkooper - Know your Enemy - Nexit! (@THoutkooper) March 31, 2023

@viaplaysportnl audio slecht in de viaplay app bij de formule 1 vrije training 1 — hicham (@hichampion_) March 31, 2023

@allardkalff het geluid op viaplay is net om aan te horen 😩 — Joeri (@Sjoeri88) March 31, 2023

@allardkalff Goedemorgen Allard, jij en Jeroen klinken als robotjes op de stream van Viaplay F1 VT1. Klinkt niet echt lekker 😀 — Rein (@rfburen) March 31, 2023

Welke stagair heeft de geluidsverbinding gemaakt? #viaplay klinkt alsof het weer de jaren 90 is 👎 — Pt (@Pt75705405) March 31, 2023

Pfff wat is het geluid slecht van VIAPLAY!!!

en het licht niet aan mijn tv of wat dan ook@viaplaysportnl #viaplayf1 — [email protected] (@Ajaxenmaxchamp) March 31, 2023