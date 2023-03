Jan Bolscher

Vrijdag 31 maart 2023 09:43

Max Verstappen is zeker van zijn zaak wat betreft de performance van de RB19 in Melbourne. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is teammaat Sergio Pérez de enige coureur die kan voorkomen dat hij de Grand Prix van Australië op zijn naam schrijft.

Verstappen begint aan het derde raceweekend van het jaar met een voorsprong van één punt op zijn Mexicaanse collega, doordat hij in Saoedi-Arabië in de allerlaatste ronde het extra punt voor de snelste raceronde binnensleepte. Het Red Bull-duo wisselde tijdens de eerste twee raceweekenden de eerste en tweede trede van het podium af dankzij het zeer competitieve pakket dat de Oostenrijkse formatie op de baan heeft gezet. Vooralsnog heeft de concurrentie dan ook het nakijken.

Artikel gaat verder onder video

Pérez de enige concurrent

Ook op Albert Park is Red Bull Racing op voorhand de grote favoriet, en Verstappen is dan ook van mening dat alleen Pérez roet in het eten kan gooien wat betreft een tweede overwinning in drie races: "Ik denk dat Sergio mijn enige concurrent is op dit moment", klinkt het tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports. "We hebben dezelfde auto, dus we kunnen het allebei beter doen. Dat kan tijdens het seizoen veranderen, maar [op dit moment] is hij de enige die het mij moeilijk kan maken tijdens de race."

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden zouden echter een rol kunnen gaan spelen. Zo werd de tweede vrije training onder natte omstandigheden verreden. In de eerste oefensessie eindigde Verstappen echter bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Lewis Hamilton en Pérez. De Mexicaan is erop zijn beurt van overtuigd dat hij dit jaar kans maakt op de wereldtitel: "Ik ben zeker van het feit dat we allebei een auto hebben waarmee we om het kampioenschap kunnen vechten", liet hij optekenen. "Ik heb de positie en ze respecteren mij."