Fernando Alonso is het volledig oneens met Lewis Hamilton, die na afloop van de Saoedische Grand Prix stelde dat de RB19 van Max Verstappen de snelste auto was die hij ooit had gezien. De voorsprong van Red Bull in dit seizoen zou nog nooit eerder vertoond zijn. Onzin, zo stelt Alonso in een reactie.

Verstappen moest de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf de vijftiende positie aanvangen, maar baande zich al snel een weg naar voren. Tijdens zijn inhaalrace moest hij ook voorbij aan Hamilton. Het kostte Verstappen echter geen enkele moeite om zijn concurrent voorbij te steken. Op het rechte stuk ging hij aanzienlijk eenvoudig voorbij aan de Mercedes. Hamilton gaf na afloop toe dat hij niet eens de moeite nam om te verdedigen, omdat de Red Bull gewoonweg veel te snel was. Het feit dat Verstappen zoveel meer snelheid had dan hij, deed hem na afloop concluderen dat de Red Bull de snelste auto is die hij ooit heeft gezien.

Alonso "totaal niet eens" met Hamilton

Hamilton was zich ervan bewust dat hij ook dominante jaren heeft gekend met Mercedes, maar volgens hem is er een duidelijk verschil met Red Bull. "Toen wij snel waren, waren we niet zó snel. Dat (de RB19, red.) is de snelste auto die ik heb gezien, zeker als je hem vergelijkt met de rest", zo zei hij. Toen Alonso door het Franse L'Equipe geconfronteerd werd met de woorden van Hamilton, sloeg hij terug. "Ik ben het er totaal niet mee eens", zo begint de Spanjaard. "Vorige week (in Saoedi-Arabië, red.) finishte ik 20 seconden achter Checo en Max."

Hamilton heeft kort geheugen en wordt oud

Volgens hem was 20 seconden achter de leiders finishen absoluut niet mogelijk in de tijd dat Hamilton in de dominante Mercedes zat. "Hij en Rosberg stonden een minuut voor (de rest, red.) in 2014 en 2015", zo legt de tweevoudig wereldkampioen uit, die vervolgens nog een sneertje uitdeelt: "Hij heeft een kort geheugen, hij wordt oud!"