Jeen Grievink

Vrijdag 31 maart 2023 21:41 - Laatste update: 21:51

Max Verstappen heeft op niet mis te verstane wijze laten weten wat hij vindt van de plannen van de Formule 1 om de raceweekenden verder op de schop te nemen. Als de veranderingen zo door blijven gaan, dan dreigt Verstappen te stoppen met racen. Dit zei hij in gesprek met Sport TV.

Twee jaar geleden introduceerde de Formule 1 het sprintrace-format en sindsdien blijft men hier op voortborduren. Zo is het aantal sprintraces dit seizoen al verdubbeld in vergelijking met vorig jaar: van drie naar zes stuks. Daar blijft het echter niet bij, want er wordt momenteel gesproken over een experiment in Azerbeidzjan, waarbij er twee kwalificatiesessies moeten plaatsvinden: één voor de sprintrace op zaterdag en één voor de hoofdrace op zondag. Daarnaast overweegt het FOM ook één van de vrije trainingen te schrappen of te vervangen voor een ander soort racesessie. In de tussentijd wordt de kalender ook alsmaar voller en voller.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen geeft voorkeur aan traditionele raceschema

Verstappen heeft zijn buik vol van aan alle wijzigingen aan het raceweekend. De Red Bull-coureur sprak zich in het verleden al kritisch uit over de alsmaar groeiende Formule 1-kalender en liet ook weten geen fan te zijn van de sprintraces. De sport lijkt echter juist op deze twee punten spoedig te willen uitbreiden. Verstappen ergert zich hieraan en geeft de voorkeur aan het traditionele schema. "Ik ben blij met alleen de hoofdrace", zo zei hij. "Ik denk dat dat veel beter is voor de opwinding."

Verstappen dreigt met exit als F1 wijzigingen voortzet

De tweevoudig wereldkampioen dreigt zelfs de sport te verlaten als het FOM haar plannen blijft doordrukken. Verstappen zegt "hier niet meer lang te zijn" als er nog meer veranderingen doorgevoerd gaan worden. "Ik hoop dat er niet te veel wijzigingen zullen plaatsen, want anders zal ik hier niet lang meer zijn", zo spreekt hij klare taal.

Al eerder uitspraken over mogelijk vroeg pensioen

Kortgeleden liet hij zich ook al uit over een mogelijk spoedig vertrek uit de Formule 1. Verstappen zei toen dat hij "andere dingen" heeft die hij nog wil doen in het leven. Ook liet hij zich al eens kritisch uit over de drukke kalender. "Het probleem is dat we zoveel reizen en dat het steeds meer wordt. In wezen is de vraag: 'Is het de moeite waard om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden door meer succes na te jagen?'", zo zei hij destijds.