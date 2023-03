Alonso sluit tweede vrije training Australië als snelste af onder verraderlijke omstandigheden

Jan Bolscher

Vrijdag 31 maart 2023 08:00 - Laatste update: 08:03

Fernando Alonso heeft de tweede vrije training in Australië als snelste afgesloten. De Spanjaard klokte een 1.18.887 en eindige daarmee bovenaan de tijdenlijst. Halverwege de sessie verschoven de omstandigheden echter van droog naar nat, waardoor er qua rondetijden weinig representatiefs gebeurde.

De vrijdag in Melbourne werd lokale tijd om 12:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training, wat in Nederland betekende dat de televisie om 03:30 uur 's nachts aangezet moest worden om het hele gebeuren live te volgen. In een ietwat rommelige sessie wist Max Verstappen bovenaan de tijdenlijst te eindigen met een 1.18.790 op de zachte band, gevolgd door Lewis Hamilton (+0.433 op de softs) en Sergio Pérez (+0.503 op de mediums). De tweede vrije training ging om 07:00 uur Nederlandse tijd van start met een buitentemperatuur van 16 graden Celsius, en een baantemperatuur van 26 graden Celsius.

Artikel gaat verder onder video

Drukke openingsfase

Omdat het licht miezerde boven het Albert Park Street Circuit, besloot een groot deel van de coureurs voor de zekerheid direct naar buiten te komen om zo snel mogelijk de nodige meters te makken. In de openingsfase werden er met name enkele runs op het gele en het witte rubber verreden. Na een kleine tien minuten was het Fernando Alonso die met een 1.18.887 op de medium band bovenaan de tijdenlijst stond. Ondanks dat er hier en daar wat druppels op het asfalt vielen, werd de baan sneller. Door de grote drukte op de baan moesten er hier en daar wat snelle runs afgebroken worden vanwege het verkeer. Zo irriteerde onder andere Carlos Sainz zich aan de voorbijkomende Verstappen, terwijl de Limburger over de radio liet weten nergens heen te kunnen.

Verschillende momentjes

Met nog veertig minuten op de klok werd de neerslag ietsje zwaarder, waardoor we meerdere coureurs met kleine momenten zagen hebben. Zo moest onder andere Alonso even door het grind en schoot Lando Norris rechtdoor bij het aanremmen. De top vijf bestond op dit punt uit Alonso (1.18.887), Charles Leclerc (1.19.332), Verstappen (1.19.502), George Russell (1.19.672) en Sainz (1.19.695). De teams besloten de rijders vervolgens naar binnen te roepen omdat de radar aangaf dat er meer regen op komst was. En het Albert Park Street Circuit is geen circuit waar je naast de baan wil raken.

Natte verkenningsrondjes

Halverwege de sessie kwamen Sainz en Leclerc op de zachte band naar buiten om de staat van het asfalt te verkennen, om tot de conclusie te komen dat het behoorlijk glibberig was geworden: "Dit heeft geen zin", aldus de Monegask voordat hij en zijn Spaanse teammaat weer de pits indoken. Zo was het lange tijd rustig op de baan. Verschillende coureurs verreden installatieronden op zowel de droogweerbanden als de intermediates, om vervolgens direct weer naar binnen te komen. Vanwege de deels natte baan had het op beide compounds niet veel zin om meters te maken.

Het begon vervolgens nog weer iets harder te regenen, waardoor de intermediates inmiddels aan de tand gevoeld konden worden. Het bleek echter moeilijk om het groene rubber op temperatuur te krijgen. Verschillende coureurs verreden een voorzichtige korte run, maar het bleef relatief rustig op de baan. De minste meters werden echter gemaakt door Logan Sargeant. De Amerikaan kon de hele sessie niet in actie komen nadat hij in de eerste vrije training tegen een probleem met zijn Williams aanliep.

Glibberige slotfase

In de slotfase kwam het overgrote deel van het veld naar buiten voor een run op de intermediates, ook met het oog op de weersvoorspellingen voor de rest van het weekend. Qua rondetijden werd er logischerwijs niets meer verbeterd, maar onder andere Oscar Piastri maakte indruk in de wisselvallige omstandigheden. Met 22 ronden maakte de Australiër en tevens thuisheld de meeste meters van iedereen. Het was echter Alexander Albon in de Williams die de snelste pace liet zien op de groene band, al vielen er op basis van deze training weinig conclusies te trekken.