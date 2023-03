Jan Bolscher

Vrijdag 31 maart 2023 08:45

Will Buxton verwacht dat Fernando Alonso aanstaande zondag op de bovenste trede van het podium zal staan. De Formule 1-verslaggever voorspelt daarnaast dat Max Verstappen in Melbourne tegen zijn eerste DNF van het jaar aan zal lopen.

De Grand Prix van Australië vormt dit seizoen de derde ronde van het wereldkampioenschap en de verwachtingen zijn hooggespannen. Red Bull Racing is met Max Verstappen en Sergio Pérez opnieuw de grote favoriet voor de overwinning, maar Aston Martin kan met Fernando Alonso achter het stuur ook niet worden uitgesloten. De renstal heeft in Bahrein en Saoedi-Arabië laten zien dat het met de AMR23 momenteel het tweede team is, en daarnaast heeft Alonso door de jaren heen een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de straten van Albert Park.

Artikel gaat verder onder video

Overwinning Alonso

De 41-jarige routinier behaalde in Djedda de honderdste podiumplaats uit zijn carrière door voor de tweede keer in twee races als derde over de streep te komen, en Buxton verwacht dat dat resultaat aankomende zondag verbeterd zal worden: "Fernando Alonso zal op het podium staan en zoals we weten heeft iedere coureur in de Formule 1-geschiedenis zijn 101ste podiumplaats omgezet in een overwinning. Overwinning nummer 33 voor Fernando Alonso komt er dit weekend aan op Albert Park", klinkt het in de Weekend Warm-Up van de Formule 1.

DNF Verstappen

De presentator geeft vervolgens tekst en uitleg: "De auto was fantastisch in Djedda, de auto was fantastisch in Bahrein en ook dit circuit zal er goed bij passen. Alonso gaat de race winnen, Pérez wordt tweede en George Russell wordt derde." Waar Verstappen dan eindigt? "Max krijgt een DNF. De auto krijgt een probleem." Welk probleem durft de Brit niet te zeggen: "Geen idee, ik heb geen glazen bol. Deze voorspellingen komen uit het niets", besluit hij.