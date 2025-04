Dr. Helmut Marko zit ook met zijn handen in het haar over de problemen met de RB21. Tegenover Sky Sports Deutschland verklaart de adviseur van Red Bull dat de wagen duidelijk niet in balans is, maar dat het team momenteel niet weet waarom.

Het weekend in Bahrein was van tevoren al eentje waarin Red Bull het zwaar zou gaan krijgen. De bandenslijtage was namelijk torenhoog in Sakhir en de RB21 is van nature al iets meer een bandenvreter dan de concurrentie. Het zorgde ervoor dat Max Verstappen tijdens de kwalificatie niet verder kwam dan P7 en tijdens de race genoegen moest nemen met P6. Voor Yuki Tsunoda was de tiende startplek nog een opsteker, maar tijdens de race kwam hij niet verder dan P9.

Red Bull krijgt nog geen gang in RB21

"Vanuit de technische kant is onze auto gewoon niet in balans en we weten niet waarom dat zo is. Ik denk dat het vooral in de aerodynamica zit, en als dat zo is, dan is de wagen nog niet geoptimaliseerd," zo opent Marko bij het Duitse medium. Toch sloeg het team ook de plank mis bij de pitstops. Niet alleen bij Verstappen ging het tot twee keer toe mis, ook Tsunoda stond langer stil dan ideaal. "Als er dan ook nog twee pitstops misgaan, dan raakt Max gefrustreerd, en hij heeft gelijk in dat opzicht."

Op korte termijn geen verbeteringen verwachten

Marko wijst vooral naar de vrijdagen, waar Red Bull nog veel kan verbeteren. "We geloven echt wel dat we kunnen verbeteren, maar we moeten van die zwarte vrijdagen af. Onze trainingen zijn namelijk verre van goed," gaat Marko verder. Het team legt vooral het accent op de kwalificatie, maar dat zorgt er volgens de Oostenrijker voor dat de racepace daaronder lijdt. "Het is erg alarmerend. We weten dat we niet competitief zijn. Er zullen nieuwe onderdelen moeten komen in de volgende races en hopelijk brengt dat een oplossing", zo verklaart hij bij Motorsport.com.

