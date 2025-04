Lando Norris bestraft met tijdstraf voor valse start in GP Bahrein

Lando Norris heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Brit van McLaren stond bij de start niet correct binnen de lijnen van zijn vak, wat volgens de FIA wordt beschouwd als een valse start. Race control liet kort na de openingsfase weten dat Norris daarvoor een tijdstraf opgelegd krijgt.

Via de boordradio kreeg Norris vervolgens te horen: "We hebben een tijdstraf van vijf seconden gekregen vanwege een verkeerde positie op de grid. Als we Russell kunnen inhalen, moeten we dat proberen. We kunnen deze plekken wel weer goedmaken." De boodschap vanuit het team was duidelijk: aanvallen en de schade proberen te beperken. Ondanks zijn indrukwekkende begin van de race, waarin hij direct opschoof naar P3, zal Norris die voorsprong dus deels in moeten leveren. Het zal de Brit niet in het goede keelgat schieten, aangezien hij onderweg was om te concurreren met Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Rewind ⏪



Here's a view of Lando on the starting grid 👀#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/nWyCPOTBbv — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

