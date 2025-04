Volgens Viaplay-analist Christijan Albers kan Fernando Alonso mogelijk tegen een straf aanlopen. De Spanjaard had tijdens de tweede vrije training problemen en trok zijn stuur los terwijl hij nog aan het rijden was.

Tijdens de sessie gaf Alonso al aan dat hij hier en daar wat problemen voelde. Uiteindelijk bleek het stuur niet helemaal goed te werken. Daarna trok de Spanjaard het stuur los van de wagen. Het is niet helemaal duidelijk of Alonso dit bewust deed om de boel te resetten, of dat de koppeling met de wagen simpelweg niet werkte.

Mogelijke straf in de maak?

In de nabeschouwing op de training kijkt Albers naar het moment en hij verwacht nog gevolgen van de FIA. "Volgens mij komt daar nog wel iets van terug, als de FIA dit ziet. Als die koekenbakkers niet in slaap zijn gevallen. Hij heeft gewoon een probleem en ze willen resetten. Dus hij trekt gewoon zijn stuur eraf en zet hem er weer op. De wielen gaan geen kant op; je hebt zoveel camber in een Formule 1-auto dat je rechtdoor blijft rijden. Dus je kunt hem eraf trekken en er weer opzetten," zo verklaart Albers.

Stuur eraf betekent de auto resetten

Ook hij weet niet zeker of het stuur loszat of dat Alonso het bewust los trok: "Speelt hij alsof het echt zo gebeurde, of doen ze het expres om te resetten? Als je een storing hebt en je trekt het stuur eraf en zet het er weer op, dan heb je een soort reset van de elektronica. De vraag is: zat het stuur los? Dat lijkt me stug na twaalf bochten. Het kan ook zijn dat de koppeling niet helemaal goed zat."

Alonso: 'Misschien zat er iets niet goed in stuurkolom'

Bij F1TV geeft Alonso tekst en uitleg: "De auto werkte gewoon niet en ik kon ook niet schakelen. Het scherm stond uit en daardoor kon ik niet communiceren met het team. In de laatste bocht kwam het stuur los; misschien dat er iets niet helemaal goed zat in de stuurkolom. De monteurs hebben het stuur vervangen en toen deed alles het weer."

Fernando Alonso's steering wheel has come off 👀



The Spaniard is back in the pits now as Aston Martin investigate the issue #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/fV1INSJYM4 — Formula 1 (@F1) April 11, 2025

