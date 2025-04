Het vierde weekend van het F1-seizoen 2025 en het tweede weekend van de triple header begint vandaag met de eerste vrije training. Met zes rookies, Ryo Hirakawa, Frederik Vesti, Dino Beganovic, Luke Browning, Felipe Drugovich en Iwasa die in actie komen in plaats van Oliver Bearman, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso en Max Verstappen respectievelijk, gaan we om 13:30 uur beginnen aan het weekend. Volg alle ontwikkelingen hier live!

Gerelateerd