Max Verstappen heeft tijdens de mediadag in Bahrein gereageerd op de beelden van de doorbuigende achtervleugel van McLaren, die na de Grand Prix van Japan opnieuw de nodige stof deden opwaaien in de Formule 1-wereld. Verstappen reageert op een controversieel filmpje dat rondcirculeert over het internet.

De beelden lieten zien dat de achtervleugels van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri meer doorbuigen op de rechte stukken dan die van Red Bull, wat erop wijst dat McLaren de statische tests van de FIA doorstaat, maar verder kan doorbuigen op het circuit. Jos Verstappen baarde ook opzien door het filmpje op X te reposten. Verstappen reageert diplomatiek op de vraag of de Formule 1 een gelijk speelveld biedt: "Als het toegestaan is, dan wel, toch? Iedereen zoekt altijd de limieten op en vervolgens is het aan de FIA om te bepalen wat wel en niet mag", zo citeert Motorsport.com.

Verstappen maakt regels niet

Verstappen geeft bij De Telegraaf toe: "Ik heb de beelden ook gezien. Maar ik maak de regels niet en ben ook niet degene die ze moet handhaven. Wat ik zie als ik die beelden onder ogen krijg, is waarschijnlijk hetzelfde als veel andere mensen ook zien." Daarmee benadrukt hij dat hij coureur is en zich richt op het racen, niet op de technische en regelgevende kant van de sport. De FIA heeft overigens nog geen officiële klachten ontvangen over de vleugel van McLaren, maar de technische afdeling is wel op de hoogte van de beelden. Nikolas Tombazis van de FIA liet weten dat er mogelijkheden zijn om verder in te grijpen als de huidige regels niet genoeg blijken te zijn.