De Grand Prix van Bahrein staat vanaf vandaag op het programma nadat we vorige week nog in Japan hebben gereden. Dit weekend zijn de tijden weer een stuk anders dan vorig weekend. Hoe laat beginnen de sessies vandaag?

We zijn inmiddels aanbeland bij race vier van het 2025-seizoen en de Grand Prix van Bahrein - normaliter de opener van het jaar - staat op het programma. Max Verstappen hoopt onder de kunstlichten van Sakhir opnieuw te maximaliseren, al weet hij dat het extreem lastig wordt om op dit circuit de McLarens te beteugelen. Weten de papayabolides dit weekend terug te slaan of weet iemand anders opnieuw een verrassing uit de hoge hoed te toveren?

Bahrain International Circuit

Het Bahrain International Circuit staat al sinds 2004 op de Formule 1-kalender. Met uitzondering van 2011, werd er elk jaar op geracet. De technische baan is 5412 meter lang en ontworpen door Hermann Tilke. Het circuit kent vier lange rechte stukken, waarop kan worden ingehaald. Daarnaast zijn er drie DRS-zones en worden er 57 ronden gereden. Het circuit kent zes verschillende lay-outs. In 2020 werd er gebruik gemaakt van de buitenbaan tijdens de Grand Prix van Sakhir. Het circuit ligt aan de Perzische Golf en er kan daardoor flink wat wind aanwezig zijn op het circuit. Vanaf 2014 wordt de race in de avond verreden en daarom wordt er gebruik gemaakt van kunstlicht. Het ronderecord staat nog steeds op naam van Pedro de la Rosa. De Spanjaard zette op 3 april 2005 een 1:31.447 neer.

Hoe laat begint het raceweekend in Bahrein?

Waar we de afgelopen drie raceweekenden vooral nachtelijke sessies kenden, is het voor Nederlandse Formule 1-fans in Bahrein wat gunstiger. Het tijdsverschil bedraagt namelijk slechts één uur. Het racweekend begint op vrijdag 11 april om 13:30 uur (Nederlandse tijd) met - zoals we gewend zijn - de eerste vrije training, gevolgd door de tweede training om 17:00 uur. Zaterdag 12 april vindt om 14:30 uur de derde en laatste vrije training plaats, waarna om 18:00 uur de kwalificatie begint. De Grand Prix van Bahrein start op zondag 13 april om 17:00 uur.

Overzicht tijden raceweekend Bahrein

Vrijdag 11 april

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 12 april

14:30 uur: derde vrije training

18:00 uur: kwalificatie

Zondag 13 april

17:00 uur: Grand Prix van Bahrein

