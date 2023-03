Lars Leeftink

Charles Leclerc gelooft dat Ferrari dit seizoen nog kan vechten voor de titel in de Formule 1, maar geeft toe dat het team 'realistisch' moet zijn over hun huidige problemen.

Ferrari hoopte dit jaar een nog grotere uitdaging te vormen voor Red Bull. De regerend kampioen bij de constructeurs heeft zich dit seizoen echter opnieuw verbeterd en de auto van Ferrari is er niet beter op geworden. Dit terwijl Aston Martin de plaats van de Italiaanse renstal voorlopig heeft ingenomen als het op één na snelste team op de grid. Leclerc heeft buiten zijn schuld om een bijzonder teleurstellende start van het seizoen achter de rug, omdat problemen met zijn control elektronics beide raceweekenden in 2023 hebben verpest. Desondanks blijft hij ervan overtuigd dat hij aan het einde van het jaar nog steeds wereldkampioen kan worden.

Leclerc schat titelkansen in

Vooruitlopend op de Grand Prix van Australië gaf Leclerc toe dat Ferrari goed moet kijken naar hun huidige situatie, maar was hoopvol dat inkomende upgrades de situatie gaan verbeteren. "Natuurlijk is dat zo", antwoordde Leclerc op de vraag of de titel nog steeds een mogelijkheid was. "Het is nog erg vroeg in het seizoen, dan kunnen we ons niet verstoppen door te zeggen dat alles in orde is en dat we vanaf dit weekend weer gaan strijden voor de overwinningen. We moeten realistisch zijn met onszelf en zoals het nu is, zijn we ver verwijderd van de prestaties die we willen. Dat betekent echter niet dat we onszelf moeten demotiveren omdat het seizoen lang is."

Upgrades Ferrari komen eraan

Net zoals bij veel andere teams komen er richting de races in Europa ook bij Ferrari upgrades aan. "Er komen de komende races nogal wat upgrades aan. Hopelijk helpt dit ons om het gat te dichten met Red Bull, die in een andere klasse zitten, maar ook met Aston Martin, die erg sterk zijn. Hier moeten we aan werken. We denken op geen enkele manier dat de titel buiten bereik is. We zijn nog erg vroeg in het seizoen."