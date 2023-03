Lars Leeftink

Volgens Will Buxton, presentator en analist, is het aan Max Verstapen om het geschil met Sergio Pérez buiten de baan op te lossen. Daarnaast waarschuwt de Brit de tweevoudig wereldkampioen voor Pérez, die erg goed is tijdens raceweekenden met stratencircuits.

Tot nu toe zijn Verstappen en Pérez elkaar niet veel ontlopen in 2023. Beide coureurs van Red Bull hebben een pole position, overwinning en tweede plaats achter hun naam staan na twee races. Het verschil wordt voorafgaand aan het raceweekend in Australië gemaakt door het extra punt dat Verstappen in Djedda veroverde. Hier was Pérez niet erg blij mee, omdat hij de snelste ronde in handen had. Komend weekend staat er weer een straatrace op het programma, en Pérez heeft al vaak bewezen goed te zijn op dit soort circuits.

Pérez tijdens straatraces

Bij de Weekend Warm Up van F1TV besprak Buxton de huidige vorm van Verstappen en Pérez. Verstappen wordt gewaarschuwd voor Pérez, door sommige ook wel gezien als de 'koning van de stratencircuits'. Hij won namelijk al in Monaco en Azerbeidzjan en kon dit seizoen in Saoedi-Arabië ook al een zege bijschrijven. "Ik geloof dat dit het enige stratencircuit is waar Pérez nog moet winnen, hier en in Canada, als we het over de stratencircuits hebben. Dit circuit zou hem goed moeten liggen, ik denk dat het de Red Bull ook goed zou moeten liggen. Laten we niet vergeten dat ze hier geloof ik pas één keer gewonnen hebben in hun historie. Ze hebben hier in het turbohybride tijdperk nog niet gewonnen, dus we gaan het zien. Hun snelheid heeft er dit seizoen onheilspellend uitgezien."

Spanning groot

Ondanks dat er op sportief gebied - op de betrouwbaarheid van de versnellingsbak na - weinig problemen zijn, is het buiten de baan alles behalve rustig. Buxton vraagt zich af of Verstappen dit had kunnen voorkomen. "Ze winnen races met gemak, maar de spanning tussen de twee coureurs. We hebben het op de radio gehoord, we zagen het na de race. Het gaat ongelofelijk genoeg nog steeds terug naar Monaco vorig jaar, en het feit dat Max totaal niet in staat lijkt om dit los te laten. En ik denk dat de rest van de paddock hoopt dat het tussen die twee ontploft, want dat kan de enige zwakte zijn van het team dit jaar."