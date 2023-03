Lars Leeftink

Max Verstappen snapt niet veel van de uitspraken van Lewis Hamilton. Nu Red Bull Racing het dominante team is in de Formule 1 en Mercedes het nakijken heeft, beweerde Hamilton eerder dit jaar dat hij 'nog nooit zo'n snelle auto' had gezien.

Deze uitspraken deed hij nadat de Brit was ingehaald door Verstappen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander kwam vanaf P15 en zou uiteindelijk ook langs Hamilton gaan tijdens zijn opmars naar P2. Het gemak waarmee de Nederlander langs de W14 van Hamilton ging viel echter op, waarna Hamilton dus zijn uitspreken deed over de snelle RB19. Het baarde bij veel mensen opzien, omdat de Brit zelf ook lang in een snelle en dominante auto zat.

Verstappen reageert

In gesprek met het Algemeen Dagblad reageert de Nederlander op de woorden van de Brit. Hij is het er niet mee eens en wijst daarbij naar de periode 2014 tot en met 2020. Tijdens deze periode was het Hamilton die in de, met afstand, snelste auto van de grid zat. Dit is dan ook precies de reden waarom Verstappen baalt van de woorden van Hamilton. "Onzin, natuurlijk. De Mercedes is tijdens hun dominantie van acht jaar lang regelmatig nog veel beter geweest ten opzichte van de rest. De andere teams moeten vooral doen wat wij in die tijd hebben gedaan. Heel erg hard werken om het gat te dichten."

Voor nu heeft Hamilton met Mercedes net zoals in 2022 het nakijken en zal hij wederom een wonder nodig hebben om zijn achtste wereldtitel te veroveren. Aangezien het contract van de Brit afloopt, begint de tijd te dringen. Is hij volgend jaar nog actief in de Formule 1, en zo ja bij welk team? Hamilton heeft al vaak aangegeven dat hij bij gaat tekenen bij Mercedes, maar dit is nog steeds niet gebeurd. De huidige prestaties zullen dit proces niet makkelijker maken.