Lars Leeftink

Donderdag 30 maart 2023 14:19 - Laatste update: 15:47

Wedstrijdleider Niels Wittich heeft de teams eraan herinnerd dat het tegen de regels is om bij het vallen van de geblokte vlag tegen de hekken van de pitmuur te klimmen.

Het is niet ongebruikelijk in de Formule 1 dat het teampersoneel de pitmuur beklimt om een overwinning of podiumplek te vieren. In de aanloop naar de Grand Prix van Australië heeft Wittich echter in zijn event notes vermeld dat "het te allen tijde verboden is om op de omheining van de pitmuur te klimmen". Tijdens de eerste twee races is personeel van Red Bull en Aston Martin gesignaleerd die naar de top van het metalen hek klommen dat de pitstraat van het circuit scheidt.

Regels

Appendix H, Article 2.3.2 of the FIA International Sporting Code staat nu als volgt in de reglementen: "De organisatoren van wedstrijden worden eraan herinnerd dat de pitstraat een potentieel gevaarlijke zone vormt tijdens het verloop van een wedstrijd, niet alleen vanwege de racewagens die er gebruik van maken maar ook met het oog op ongevallen die zich kunnen voordoen doordat er zich auto's op het circuit bevinden. Daarom moet de toegang tot de pitstraat tijdens trainingen en races uitsluitend voorbehouden zijn aan personen die speciaal gemachtigd zijn en een specifieke taak hebben."

"De muur van de pitlane moet verboden zijn voor iedereen behalve voor bevoegde officials of personeel van het raceteam, die een speciale pas hebben; de aanwezigheid van enig persoon in deze zone moet strikt verboden zijn tijdens de start van een race. Tenzij er adequate bescherming aanwezig is, naar het oordeel van de racedirecteur - indien aangewezen - of de wedstrijdleider. Teampersoneel is alleen toegestaan in de pitstraat vlak voordat zij aan een auto moeten werken en moet zich terugtrekken zodra het werk is voltooid.

Niks bekend over mogelijke straf

Vanaf nu gaat de wedstrijdleiding dus meer letten op of er mensen over de hekken van de pitmuur klimmen. "Het is verboden voor het personeel om op enig moment op de hekken van de pitlane te klimmen. Alle acties die tegen deze regels ingaan worden bestraft." Hoewel deze uitspraak suggereert dat teams helemaal niet meer vanaf de pitmuur kunnen vieren, is er gemeld dat het personeel nog steeds een coureur mag toejuichen vanaf de openingen in de muur waardoor een pitbord kan worden getoond. Er is niet aangegeven welke straf een team kan verwachten voor het overtreden van dit reglement, maar het zal hoogstwaarschijnlijk een financiële sanctie zijn en geen sportieve sanctie die de uitslag van de race zou veranderen.