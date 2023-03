Lars Leeftink

Donderdag 30 maart 2023 13:44 - Laatste update: 13:51

Terwijl Max Verstappen al liet weten het niet eens te zijn met de woorden van Stefano Domenicali om vrije trainingen in de Formule 1 af te schaffen, lijken de andere coureurs wel voorstander te zijn.

Iemand die het wel eens is met de mening van Verstappen is Nico Hülkenberg, die dit seizoen teruggekeerd is in de Formule 1. “Ik denk dat het een prima aantal is op dit moment. Terugdenkend aan de juniorenseries, toen vond ik het leuk. We hadden slechts dertig minuten in F2 en er was al de kwalificatie. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur.” Hij is echter niet in de meerderheid, zo blijkt.

Russell wil minder trainingen

George Russell van Mercedes is van mening dat het aantal trainingen best naar beneden kan. "Hoe meer je kan trainen, des te beter ben je voorbereid en vertrouwd met de auto. Het is niet goed dat de Formule 1 drie keer meer oefensessies heeft dan F3 en F2. Zij zouden meer trainingen moeten krijgen, want doen minder racen en houden minder tests. Geen enkele training is er één te weinig. Ik was in eerste instantie geen voorstander van sprintraces, maar ik vind het erg leuk. Actie op vrijdag is belangrijk voor ons allemaal, ook qua entertainment."

Gasly sluit zich aan bij Russell

Gasly is het eens met de woorden van Russell. "Drie [vrije trainingen] is niet nodig. Het is altijd fijn, want je kan werken aan details op de auto en proberen de balans helemaal goed te krijgen. Over het algemeen, één of maximaal twee is meer dan genoeg voor ons. Over de sprintraces verschillen de meningen. Er is veel discussie over welke richting er opgegaan moet worden en hoe het racen en de show te verbeteren. Altijd goed om te praten over het format en het totale weekeinde.” Ook rookies Nyck de Vries en Logan Sargeant sluiten zich aan bij de rest. Voor nu is Verstappen flink in de minderheid.