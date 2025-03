Red Bull Racing staat de afgelopen weken natuurlijk in de nadrukkelijke belangstelling rondom het tweede stoeltje, een plek waar vorig jaar volgens berichten Franco Colapinto ook erg dichtbij was geweest. Helmut Marko reageert op die geruchten.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Ook in 2024 was er al een hoop te doen rondom het stoeltje naast Verstappen en toen inmiddels duidelijk werd dat Pérez het veld ging ruimen, kwam plotseling ook de naam van Colapinto in de mix terecht. Volgens Ralf Schumacher was het zelfs zo dat Christian Horner de Argentijn naast Max Verstappen wilde hebben: "Dr. Marko wilde twee coureurs uit zijn eigen Red Bull-pool nemen. Dat waren Lawson en Tsunoda. Christian Horner vond dat allebei niet veel, hij wilde de Argentijnse Colapinto", zei de Duitser recent. Marko reageert nu op de opmerking dat Horner andere plannen had eind 2024: "Alle beslissingen zijn unaniem gemaakt", stelt hij tegenover Motorsport.com.

Marko legt uit: "Yuki Tsunoda is een hele snelle coureur, dat weten we, maar hij heeft zijn hoogte- en dieptepunten gehad. Daarom dachten we dat Lawson de betere en sterkere kandidaat zou zijn. Maar zoals ik al zei, Yuki heeft een transformatie doorgemaakt. Hij heeft een ander management en in deze situatie, was dit de beste optie. Zelfs in Suzuka, ondanks dat Lawson het circuit kent. Hadjar kende China ook niet en was direct op snelheid, bijna net zo snel als Yuki, ten minste in de kwalificatie. He was dus een neerwaartse spiraal, en die moesten we doorbreken om de loopbaan van Lawson toekomst te geven."

