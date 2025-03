Sergio Pérez heeft zichzelf ongeveer zes maanden gegeven om de knoop door te hakken over een eventuele rentree in de Formule 1. De Mexicaan heeft naar eigen zeggen meerdere opties, maar wil de tijd nemen om zorgvuldig te bepalen hoe zijn verdere racecarrière eruit zal zien.

Hoewel Pérez in 2024 nog een contractverlenging bij Red Bull Racing ondertekende, werd hij uiteindelijk vervangen vanwege tegenvallende resultaten. 'Checo' behaalde in 2023 met de dominante RB19 het beste resultaat uit zijn carrière door vicekampioen te worden. Een jaar later begon hij nog sterk, maar halverwege 2024, toen de RB20 steeds lastiger te besturen werd, eindigde hij vaak buiten de punten. Red Bull wees Liam Lawson aan als vervanger, maar de Nieuw-Zeelander is inmiddels alweer vervangen door Yuki Tsunoda.

Pérez wil binnen zes maanden knoop doorhakken

Dit seizoen staat Pérez aan de zijlijn, maar in gesprek met Prodynamics laat de 35-jarige 'Checo' doorschemeren dat hij mikt op een terugkeer in 2026. "Ik heb mezelf zes maanden gegeven om mijn opties te onderzoeken en een beslissing te nemen over de volgende stap in mijn carrière. Op veel plaatsen staan de deuren voor me open. Ik heb de kans om te bepalen wat ik wil met mijn loopbaan. Dit is een belangrijk moment, dus ik wil mezelf de tijd en ruimte geven om de beste keuze te maken," vertelt de voormalig teamgenoot van Verstappen.

Cadillac-geruchten

Pérez wordt vooral in verband gebracht met het nog op te richten team van Cadillac, dat vanaf 2026 op de startgrid zal staan. Met Pérez aan boord zou het team verzekerd zijn van aanzienlijke financiële middelen, aangezien 'Checo' nog altijd de steun heeft van geldschieter Carlos Slim. Daarnaast zou de Mexicaan waardevolle ervaring kunnen meebrengen, wat een opstartend team goed kan gebruiken.