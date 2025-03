Daar waar velen stemmen vorig jaar Yuki Tsunoda aanwezen als ideale vervanger van Sergio Pérez, werd het uiteindelijk Liam Lawson. Toch krijgt Tsunoda nu zijn kans, want na twee races in 2025 is Lawson teruggezet naar het zusterteam. Dr. Helmut Marko verklaart waarom de Japanner nu wél rijp is voor de overstap, terwijl hij dat begin deze maand nog niet vond.

Hoewel Lawson dus genoegen moet nemen met een plekje bij Racing Bulls, is de Kiwi nog altijd actief binnen de Formule 1. Daarmee zou hij, net als Alexander Albon en Pierre Gasly, sportieve revanche kunnen nemen. Lawson is sinds 2019 onderdeel van het Red Bull Junior Team en maakte in 2023 zijn Formule 1-debuut, toen Daniel Ricciardo tijdens het raceweekend in Nederland zijn middenhandsbeentje brak. De Nieuw-Zeelander wist destijds te imponeren, maar in 2025 is weinig van die vorm terug te zien, al speelt de moeilijke RB21 daar waarschijnlijk ook een rol in.

Hele andere Yuki in 2025

Een van de grootste kritiekpunten van Marko op Tsunoda was de opvliegendheid van de Japanner in het heetst van de strijd. Hoewel het huidige seizoen nog jong is, heeft Tsunoda dankzij zijn groei indruk gemaakt. "Het is grappig om te zien dat we dit jaar een heel andere Yuki meemaken. Hij heeft in de eerste weken geen fouten gemaakt, is snel, heeft een nieuw management en straalt vertrouwen uit. We denken dat hij met zijn ervaring een steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van de auto," aldus Marko in De Telegraaf.

Daarnaast is Tsunoda al sinds 2021 Formule 1-coureur en die ervaring heeft hem een betere rijder gemaakt. "Yuki heeft zijn ups en downs gehad, maar hij is volwassen geworden. In de winter heeft hij hard gewerkt en hij is fysiek sterker geworden."

Wat als Lawson straks sneller is dan Tsunoda?

De VCARB02 heeft zich in 2025 getoond als een razendsnelle wagen, en het zou zomaar kunnen dat Lawson Tsunoda verslaat omdat de auto simpelweg een stuk makkelijker te besturen is dan de RB21. "De Racing Bull is een heel snelle auto in de kwalificaties, iets minder in de races. Maar Tsunoda heeft al laten zien dat hij in die auto veel ervaren coureurs achter zich kon laten. We zullen het volgende week zien."

