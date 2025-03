Na een chaotische slotfase en vooral uren na de F1 Grand Prix van China kon de stand bij de constructeurs opgemaakt worden. McLaren staat bovenaan, maar daarachter zijn er veel verschuivingen door drie diskwalificaties.

Oscar Piastri controleerde de race in China en won vanaf pole zonder echt uitgedaagd te worden, met Lando Norris die met remproblemen en al George Russell en Max Verstappen van zich af kon houden. Charles Leclerc en Lewis Hamilton werden vijfde en zesde, maar werden gediskwalificeerd door te lichte auto's. Daardoor eindigde Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alexander Albon, Oliver Bearman, Lance Stroll en Carlos Sainz in de punten.

McLaren dominant

Van alle teams heeft McLaren met 51 punten het hoogste aantal gescoord in China. Mercedes pakt dertig punten en loopt uit op de rest, maar ziet McLaren dus meer dan twintig punten uitlopen. Red Bull scoort net zoals in Australië achttien punten en blijft op P3 voor Williams en Ferrari, waarbij het laatste team door twee diskwalificaties achttien punten als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen. Haas slaat met veertien punten dit weekend een grote slag en staat ineens zesde. Verder scoorden Aston Martin en Racing Bulls nog punten, terwijl Sauber en Alpine puntloos bleven. Alpine is het enige team dat in 2025 nog geen punten heeft gescoord.

Formule 1 WK-stand 2025

Formule 1 WK-stand constructeurs 2025

# Team Punten 1 McLaren 78 2 Mercedes 57 3 Red Bull Racing 36 4 Williams 17 5 Ferrari 17 6 Haas 14 7 Aston Martin 10 8 Kick Sauber 6 9 Racing Bulls 3 10 Alpine 0

