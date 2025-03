Pole Piastri, Hamilton wint Sprint, Verstappen reageert op 'misbruik'-aantijgingen Hamilton | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Oscar Piastri pakte op zaterdag zijn allereerste pole position in de Formule 1, terwijl George Russell knap beide McLarens wist te splitten. Het betekent dus dat Lando Norris vanaf P3 zal beginnen, terwijl Max Verstappen zijn lastig te besturen Red Bull toch nog op P4 wist te posteren in een vermakelijke kwalificatie. Daarvoor werd ook de sprintrace afgewerkt en die werd dan weer een prooi voor niemand minder dan Lewis Hamilton. Vanzelfsprekend viel er tijdens de rest van de zaterdag nog genoeg na te bespreken.

Hamilton wint Sprint in China, Verstappen loopt in op teleurstellende Norris

Lewis Hamilton heeft de Sprint in China weten te winnen. De zevenvoudig wereldkampioen mocht vanaf pole vertrekken en wist deze positie tot het einde met succes te verdedigen. Max Verstappen finishte als derde, nadat hij in de slotfase zijn meerdere moest erkennen in Oscar Piastri. Lando Norris stelde teleur en finishte slechts als achtste. De hele samenvatting van de sprintrace lezen? Klik hier!

Piastri pakt pole in kwalificatie voor Grand Prix China, Verstappen voor Hamilton

De kwalificatie voor de Grand Prix van China zit erop en Oscar Piastri heeft met een rondetijd van 1:30.641 pole position weten veilig te stellen. George Russell wist de beide McLaren's te splitten met een tweede tijd. Lando Norris werd derde, voor Max Verstappen en Lewis Hamilton. Liam Lawson stelde wederom teleur. De hele samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

Verstappen reageert op uitspraken Hamilton over 'misbruiken' race-engineer

Max Verstappen zegt niet wakker te kunnen liggen van de opmerkingen van Lewis Hamilton over hoe de Nederlander zijn race-engineer zou 'misbruiken.' De Red Bull Racing-coureur laat weten dat het hem "echt helemaal niets boeit." "Daar zijn we totaal niet mee bezig, nee", klinkt het in gesprek met Viaplay. "We zijn druk genoeg met onze auto. We sturen dat niet naar elkaar door." De uitspraken van Max Verstappen over Lewis Hamilton lezen? Klik hier!

Code rood bij Red Bull? 'Grand Prix van Japan cruciaal voor toekomst Liam Lawson'

Het avontuur van Liam Lawson bij Red Bull Racing lijkt al na twee races op losse schroeven te staan. Naar verluidt beschouwt de top van de Oostenrijkse grootmacht de Grand Prix van Japan als cruciaal, wat betreft hoe de toekomst eruit gaat zien. Red Bull-topman Helmut Marko leek na het vallen van de vlag in de kwalificatie de druk direct op te voeren: "In de Formule 1 draait het om performance, en Lawson ligt momenteel achter", klonk het onder andere. Lezen over de verre van ideale situatie van Liam Lawson? Klik hier!

Norris maakt grap over 'walgelijke' actie Russell: "Ik ga je melden bij HR"

In het vierkantje waar de coureurs na een sessie langsgaan om interviews af te geven zien we regelmatig de hilarische interacties tussen coureur. Dit keer was het Lando Norris die bijna over zijn nek ging na iets 'walgelijks' dat George Russell had gedaan. Norris reageerde met een speelse beschuldiging: "Ben je net naar het toilet geweest?! Beter heb je je handen gewassen Lezen over het hilarische moment tussen Lando Norris en George Russell? Klik hier!

Verstappen baalt als een stekker: 'Hetzelfde probleem als gisteren'

Max Verstappen kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China niet verder dan de vierde plek. De Nederlander haalde alles uit zijn RB21, maar wees in gesprek met Viaplay vooral op de 'hele rare grip' tijdens de sessie. "Lastig. Ja, gewoon niet, eigenlijk gewoon weer hetzelfde probleem als wat we gisteren hadden. Gewoon niet de grip die we willen hebben en het is heel makkelijk om rondetijd te verliezen met deze auto", zegt Verstappen onder meer. Meer over de uitspraken van Max Verstappen lezen? Klik hier!

