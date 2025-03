Max Verstappen kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China niet verder dan de vierde plek. De Nederlander haalde alles uit zijn RB21, maar wees in gesprek met Viaplay vooral op de 'hele rare grip' tijdens de sessie.

Hoewel Verstappen tijdens de eerste twee sessies goed meedeed en in de sprintkwalificatie de sprintpole op een haar na misliep, was zijn achterstand in de kwalificatie een stuk groter. Oscar Piastri pakte namelijk zijn allereerste pole position met een tijd van 1:30.641, Verstappen moest op die tijd bijna twee tienden toegeven.

Problemen RB21

De viervoudig kampioen is realistisch en wijst op een probleem van de RB21, dat nog steeds niet is opgelost. Op de vraag hoe het ging, reageert Verstappen: "Lastig. Ja, gewoon niet, eigenlijk gewoon weer hetzelfde probleem als wat we gisteren hadden. Gewoon niet de grip die we willen hebben en het is heel makkelijk om rondetijd te verliezen met deze auto, door bepaalde verschillende punten van de bocht." Dat veranderde per ronde voor Verstappen: "Bijna elke run was het weer ergens anders. Dat maakt het ook heel moeilijk. Gewoon hele rare grip. Heel lastig om gewoon constant mee te zijn."

Grand Prix van China

De wind ging ook wat harder waaien, maar dat wil Verstappen niet als excuus gebruiken. "Dat is voor iedereen hetzelfde, maar zoals ik zei, het is heel lastig om alles aan elkaar te knopen. Omdat je telkens op andere punten grip verliest." Verstappen houdt dan ook rekening met een lastige race. "Ik denk dat het niet zo heel bijzonder wordt. Ik denk niet dat we hen kunnen uitdagen. Over een ronde kan er nog wel wat, maar ik denk niet dat we naar voren kunnen kijken", aldus Verstappen.

