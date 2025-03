In het vierkantje waar de coureurs na een sessie langsgaan om interviews af te geven zien we regelmatig de hilarische interacties tussen coureur. Dit keer was het Lando Norris die bijna over zijn nek ging na iets 'walgelijks' dat George Russell had gedaan.

De Grand Prix van China is op dit moment in volle gang en op de zaterdag was het tijd voor zowel de sprintrace als de kwalificatie. Na afloop van de laatste sessie, waarin Oscar Piastri beslag wist leggen op de felbegeerde pole position, kwamen de coureurs vanzelfsprekend langs in de mediapen om daar verslag uit te brengen van de zaterdag. Russell en Norris stonden samen op beeld en het zorgde voor een toch wel erg opmerkelijk moment.

Mooi moment

De hilarische uitwisseling begon met een reactie van Russell, die zei: "George: I'm trying to make you smile mate," Norris reageerde met een speelse beschuldiging: "Ben je net naar het toilet geweest?! Beter heb je je handen gewassen, dat is akelig.. jezus! Ik heb wat ontsmettingsmiddel nodig." De humoristische toon werd nog even doorgetrokken toen Russell zich verontschuldigde: "Sorry maat, dat was inderdaad behoorlijk smerig" waarop Norris met een knipoog dreigde: "Ik ga je melden bij HR!" Het mooie moment is overigens hier te bekijken.