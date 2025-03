Het avontuur van Liam Lawson bij Red Bull Racing lijkt al na twee races op losse schroeven te staan. Naar verluidt beschouwt de top van de Oostenrijkse grootmacht de Grand Prix van Japan als cruciaal, wat betreft hoe de toekomst eruit gaat zien.

Liam Lawson kent geen goede start van zijn dienstverband bij Red Bull Racing. De 22-jarige Australiër werd eind vorig jaar als opvolger van de ontslagen Sergio Pérez aangewezen, in de hoop dat hij veel dichter bij teammaat Max Verstappen in de buurt zou kunnen zitten. Red Bull Racing heeft een sterke tweede coureur nodig om mee te kunnen doen in het constructeurskampioenschap, maar vooralsnog is Lawson niet de broodnodige verlosser voor het team uit Milton Keynes gebleken.

Slechte start Liam Lawson

De Kiwi kwalificeerde zich in Australië als achttiende, om op zondag vervolgens in de muur te belanden. Dit weekend in China werd er vooralsnog een stap achteruit gezet, in plaats van dat er progressie werd geboekt. In zowel de sprintkwalificatie als de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag, eindigde Lawson als laatste. Een onacceptabel resultaat voor een coureur van een topteam, zo weet ook Lawson zelf: "Dit is gewoon niet goed genoeg. Ik rij niet snel genoeg", klonk hij schuldbewust na afloop van de kwalificatie op zaterdag.

Red Bull voert de druk op

Red Bull-topman Helmut Marko leek na het vallen van de vlag in de kwalificatie de druk direct op te voeren: "In de Formule 1 draait het om performance, en Lawson ligt momenteel achter", klonk het onder andere. Daarnaast sprak hij lovende woorden over Isack Hadjar, de rookie van zusterteam Racing Bulls: "Hij kwalificeert zich voor Yuki, terwijl Yuki in vorm is. Er staat hem een grote toekomst te wachten." Ook teambaas Christian Horner sprak uit dat er naar de situatie van Lawson gekeken gaat worden.

'Grand Prix van Japan cruciaal'

Het is een publiek geheim dat Red Bull Racing het niet schroomt om jonge tegenvallende coureurs zonder pardon uit het zitje te wippen. Alhoewel momenteel nog niets erop duidt dat Lawson in direct gevaar is, is de situatie naar verluidt wel degelijk penibel. Zo meldt The Race: "Het is naar boven gekomen dat het team de Grand Prix van Japan over twee weken als cruciaal beschouwt, wat betreft het beslissen hoe ze vanaf daar verder gaan." Onder andere omdat Lawson bekend is met het circuit in Japan, en de vlieger dat hij de baan moet leren kennen, daar dus niet op gaat. De druk ligt er dus vol op bij de zoekende Lawson.

Is de Red Bull te lastig te besturen?

Maar niet iedereen ziet in Lawson direct een grote teleurstelling. Hij heeft in 2024 en 2023 meerdere keren als invaller bij het zusterteam laten zien een ontzettend snelle en consistente coureur te zijn. Daarnaast is het een publiek geheim dat de auto van Red Bull Racing voor veel coureurs een grote uitdaging vormt, vanwege de unieke voorkeuren van Verstappen. Horner gaf eerder deze week zelf nog aan dat een team de auto ontwikkelt naar voorkeur van de snelste coureur. De viervoudig wereldkampioen wil een extreem gevoelige voorkant, maar niet iedereen kan daar goed mee overweg.

Verstappen neemt het op voor Lawson

En de Red Bull is voor Verstappen zelf momenteel ook een grote uitdaging. Zo zei Verstappen op zaterdag tegenover De Telegraaf: "Als je kijkt naar de twee coureurs bij de andere teams, staan die allemaal dichter bij elkaar. Het geeft aan dat onze auto extreem lastig is. Ik denk dat als je Liam in een Racing Bull zet, hij harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons. Dat merk ik ook als ik met Liam praat. Vorig jaar vond ik het verschil tussen hem en Yuki Tsunoda niet zo groot."

