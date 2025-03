Hamilton wint Sprint in China, Verstappen loopt in op teleurstellende Norris

Lewis Hamilton heeft de Sprint in China weten te winnen. De zevenvoudig wereldkampioen mocht vanaf pole vertrekken en wist deze positie tot het einde met succes te verdedigen. Max Verstappen finishte als derde, nadat hij in de slotfase zijn meerdere moest erkennen in Oscar Piastri. Lando Norris stelde teleur en finishte slechts als achtste.

De Sprint in China ging van start met Hamilton op pole en Verstappen aan zijn zijde op plek twee. Beide heren hadden een goede start, maar Hamilton wist de leiding te behouden door de deur dicht te gooien richting de eerste bocht. Een minder goede start was er voor Norris, die vanaf plek zes mocht beginnen, maar al snel terugzakte tot de negende plaats. Russell ging in gevecht met Leclerc en wist de vierde positie over te nemen. Verstappen moest vervolgens alles op alles zetten om bij Hamilton in de buurt te blijven. De Nederlander wist echter niet binnen DRS-afstand te geraken en hierdoor kon Piastri aanhaken bij de Red Bull. Verstappen moest zodoende zowel voor- als achteruit kijken. Dat vooruit kijken zat er bij Norris niet in, want de Brit reed in de vuile lucht en zag zijn banden snel achteruit gaan.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kan niet aanvallen, Sainz maakt pitstop

Zo halverwege de race zat Verstappen nog steeds net buiten een seconde van Hamilton. Piastri had echter wel DRS op de Red Bull voor z'n neus. Verstappen moest dus eerder aan verdedigen dan aan aanvallen denken. Dat gold ook voor Sainz, die achterin het middenveld geen snelheid meer had en daarom maar naar binnen dook voor een pitstop. Hiermee gaf Williams deze Sprint feitelijk op en maakte ze er een testsessie van. Op nieuwe banden was Sainz wel gelijk weer een aantal seconden per ronde sneller dan de concurrentie. Vanaf plek twintig met nog een paar ronden te gaan, viel er echter weinig eer meer te behalen voor de Spanjaard.

Verstappen wordt in slotfase geklopt door Piastri

Een paar ronden voor het einde moest Verstappen toch zijn meerdere erkennen in Piastri. Met behulp van de DRS wist de Australiër aan de regerend wereldkampioen voorbij te gaan en de tweede plek over te nemen. Verstappen had gewoonweg niet dezelfde snelheid als de MCL39 en daarnaast gaf de Nederlander aan dat zijn beide voorbanden helemaal op waren. Verstappen finishte zodoende als derde, achter Hamilton en Piastri.

Hamilton wint Sprint in China, Verstappen derde

Hamilton won zodoende de Sprint in China, gevolgd door Piastri en Verstappen. Daarachter finishten Russell, Leclerc, Tsunoda, Antonelli en Norris ook in de punten. Laatstgenoemde wist aan het einde nog een plekje te winnen, waardoor hij één WK-punt kon laten bijschrijven. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Stroll en Alonso. Lawson won in de Sprint vijf plekken en finishte uiteindelijk als vijftiende. De rode lantaarn was er voor Sainz.

