Oscar Piastri heeft zijn eerste pole position gereden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China. De Australië was 82 duizendsten van een seconde sneller dan nummer twee George Russell en teamgenoot Lando Norris reed de derde tijd.

De gehele sessie bleken de McLarens er al goed bij te zitten, na de misser in de sprintkwalificatie. Norris moest genoegen nemen met de derde plek, maar voor Piastri was de 1:30.641 genoeg om zichzelf op de eerste startrij te zetten voor de Grand Prix van China.

Auto kwam tot leven in Q3

Hoewel het er misschien makkelijk uitzag, verklaart Piastri dat dat in de auto helemaal niet zo voelde. "Ik ben blij dat het er zo [makkelijk] uitzag, want zo voelde het totaal niet. In Q3 vond ik een heleboel snelheid. In Q1 en Q2 worstelde ik nog wel wat en de auto kwam tot leven in Q3 en ik kwam ook tot leven in Q3", opent Piastri. Uiteindelijk wist hij het aan elkaar te knopen, ondanks dat er ruimte voor verbetering is: "Ben erg blij met wat ik kon doen aan het einde, ondanks dat de rondes niet vlekkeloos waren. Ik ben echt in mijn nopjes, om nu op pole te staan."

Mega

De bandenslijtage speelt dit weekend een grote rol en dat heeft ook te maken met de nieuwe laag asfalt. "Het is echt een leuk circuit om op te rijden. De nieuwe laag asfalt zorgt voor veel grip. Voor ons is dat het beste gevoel ter wereld. Het enige nadeel daaraan is dat als je grip verliest, het je bijt. Je ziet veel snap-momenten, het is gewoon verraderlijk. Als je het vervolgens aan elkaar knoopt, dan voelt dat mega", aldus polesitter Piastri.

