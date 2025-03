Oscar Piastri heeft een sterk resultaat behaald en is als tweede geëindigd tijdens de sprintrace in China. De Australiër wist Max Verstappen te passeren, maar had niet voldoende snelheid om de Ferrari van Lewis Hamilton onder druk te zetten.

De sprintrace ging om 04:00 uur van start, met Hamilton vanaf poleposition. Hij gaf die positie niet meer uit handen, al wist Verstappen halverwege nog even dichterbij te komen. Vervolgens speelde bandenslijtage een rol, waardoor Piastri de druk kon opvoeren bij de Nederlander. Een inhaalmanoeuvre kon dan ook niet uitblijven, en Piastri werd uiteindelijk als tweede afgevlagd.

Niet de snelheid om Lewis aan te vallen

Na afloop van de race sprak Piastri met Jacques Villeneuve: "Ik denk dat het een productieve sprintrace was. Als je tweede wordt, is dat altijd goed. Niet alleen het resultaat is positief, maar vooral de manier waarop we dit hebben bereikt is bemoedigend." Wel zag hij nog verbeterpunten: "We hadden niet de snelheid om Lewis aan te vallen, maar we hebben een aantal ideeën voor vanmiddag en morgen."

Grand Prix van China

Voorafgaand aan het sprintweekend in China werden de McLarens als torenhoge favorieten gezien, en Piastri hoopt tijdens de Grand Prix nog beter te presteren. "Hopelijk hebben we dan minder verkeer. We moeten iets hoger starten en dan zien we wel. De auto heeft snelheid, al is de concurrentie dit weekend sterk. De Ferrari's zien er echt snel uit, dus we moeten ons beste beentje voorzetten," aldus Piastri.

