Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van Lewis Hamilton, die vrijdagochtend de sprintpole in China veroverde. De Oostenrijker beschouwt Charles Leclerc als een van de snelste coureurs over een enkel rondje en neemt zijn spreekwoordelijke pet af voor de prestatie van de Engelsman.

Terwijl Hamilton in Australië nog benadrukte dat hij continu aan het leren is, sloeg hij in Shanghai toe. De zevenvoudig wereldkampioen zette met een 1:30.849 de snelste tijd neer. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen kwam dicht in de buurt, maar moest uiteindelijk achttien duizendsten toegeven op de tijd van de Mercedes-coureur. Leclerc start de sprintrace vanaf P4 en kwam twee tienden tekort op de tijd van zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Marko onder de indruk

In Melbourne kwam Ferrari niet goed uit de verf, maar volgens Helmut Marko was dat misschien gewoon een zogeheten ‘off-weekend’. "Ik denk dat ze in Melbourne te maken hadden met een ongelukkige samenloop van omstandigheden", opent Marko bij Motorsport.com. In China oogt de Scuderia echter een stuk sterker. "Vanaf de eerste sessie hier was Ferrari competitief. En gefeliciteerd aan Hamilton, die in slechts zijn tweede race voor Ferrari al de pole position pakt. Dat is tegen Leclerc, een fantastische kwalificatierijder, wat betekent dat het een ongelooflijke prestatie is," prijst hij de van Mercedes overgekomen coureur.

Bandenslijtage

Verstappen start de sprintrace vanaf de eerste startrij, op P2, naast Hamilton. De twee hebben elkaar de afgelopen jaren niet vaak direct op de baan getroffen, na het intense seizoen van 2021. Over de racepace van Ferrari heerst nog wat onzekerheid, en ook Marko blijft voorzichtig over de kansen van Verstappen. "Dat is moeilijk te zeggen. Met dit nieuwe asfalt weet ik zeker dat de bandenslijtage de komende races minder zal zijn. We zullen zien wie deze snelheid kan vasthouden over een volledige raceafstand."

OOK INTERESSANT: Dit is de voorlopige startopstelling voor de Sprint in China

Gerelateerd